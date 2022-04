Oppenheimer: le foto rubate di Christopher Nolan, Cillian Murphy ed Emily Blunt sul set del film

News Cinema

Grazie a un indiscreto paparazzo del Daily Mail abbiamo delle immagini dal set di Oppenheimer. Vediamo al lavoro Christopher Nolan, Emily Blunt e Cillian Murphy.

C'è chi di mestiere, come ben sappiamo, va a fare foto di nascosto ai vip, alle star del cinema e della musica o ai politici più in voga. Il più delle volte il furbastro viene scoperto e insultato, e magari picchiato. Ogni tanto, però, la ruota della fortuna gira nel senso giusto, e allora ecco arrivare, per il paparazzo di turno, le soddisfazioni.

Sarà stato felicissimo, per esempio, il signore del Daily Mail che ha immortalato, non visto, Christopher Nolan, Emily Blunt e Cillian Murphy sul set di Oppenheimer, il nuovo film del regista inglese. I suoi scatti hanno fatto il giro del web.

Cillian Murphy ed Emily Blunt hanno, nel film, i ruoli (forse) più importanti (lui è Oppenheimer e lei la sua signora, Katherine detta Kitty), però ci sono tanti altri attori, e tutti di un certo rilievo. Del cast fanno parte, infatti, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Rami Malek, Kenneth Branagh, Gary Oldman, David Dastmalchian, Dane DeHaan, Alden Ehrenreich, Jason Clarke e Benny Safdie.

Se la storia di J. Robert Oppenheimer è nota - per chi non lo sapesse fu lui a progettare la bomba atomica che nel 1945 fu sganciata su Hiroshima e Nagasaki - nulla si sa sul modo in cui Christopher Nolan racconterà la sua vicenda. Il filmmaker è famoso per i viaggi nel tempo dei suoi personaggi e per le dimensioni parallele, ma non è detto che stavolta non si affidi a una narrazione più classica. Il film uscirà nel luglio 2023 e batterà bandiera Universal.

Le foto rubate sul set di Oppenheimer

E adesso parliamo delle foto che il paparazzo del Daily Mail ha pubblicato. Siamo in New Jersey e Christopher Nolan sta girando in esterno. Il regista, che è sempre molto chic, indossa la sua proverbiale giacca blu. Sembra affaticato e in uno scatto chiude gli occhi.

Per quanto riguarda Emily Blunt, la vediamo di profilo. Ha un golf marrone/beige e dei fiori rossi tra i capelli. Cillian Murphy, infine, porta un completo grigio con tanto di panciotto e un cappello marrone. Il caro Cillian, che è stato già diretto da Nolan in Batman Begins, Il Cavaliere Oscuro, Inception, Il Cavaliere Oscuro: Il Ritorno e Dunkirk, ha l’aria un po’ sciupata. E’ magrolino magrolino e ha i capelli grigi. Probabilmente è stato invecchiato per esigenze di copione. Se ciò non è accaduto, speriamo che non legga mai questa news. Ecco le foto rubate di Oppenheimer. L'ultima è poeticissima. Putroppo la qualità delle immagini non è eccelsa, ma ci possiamo accontentare.