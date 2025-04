Now You See Me 4 annunciato al CinemaCon: torna anche il regista Ruben Fleischer

News Cinema

Oltre ad aver annunciato il titolo ufficiale del terzo film, Now You See Me ha confermato che realizzerà anche un quarto film del franchise con il regista Ruben Fleischer.

Mentre al CinemaCon 2025 sono stati rivelati nuovi dettagli in merito a Now You See Me, il pubblico sarà felicissimo di sapere che il terzo film non sarà l’ultimo poiché è stato già confermato un quarto. I Quattro Cavalieri torneranno presto con Now You See Me 3, ma non saluteranno definitivamente il grande schermo e proseguiranno nelle loro avventure criminali in stile Robin Hood.

Now You See Me, confermata la produzione del quarto film del franchise

In occasione del CinemaCon 2025, Lionsgate ha confermato che il regista Ruben Fleischer tornerà ancora una volta tra i maghi del crimine per occuparsi di un quarto film che coinvolgerà ancora una volta il produttore originale Bobby Cohen insieme a Alex Kurtzman di Secret Hideout e Meredith Wieck di Lionsgate. Una notizia interessante agli occhi degli appassionati del franchise che non dovranno salutare tanto presto i personaggi interpretati da Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher, Mark Ruffalo e Morgan Freeman. O quantomeno è questa la speranza: pur avendo confermato la realizzazione del quarto film, il regista non ha precisato chi del cast principale farà ritorno. Come riporta Screen Rant, Fogelson ha affermato: “Non vediamo l’ora che il pubblico scopra cosa ha fatto con il terzo film” esprimendo tutto il suo entusiasmo per la collaborazione con il regista. “Ruben ha realizzato tutti i colpi di scena e i giochi di prestigio che il pubblico si aspetta da questo franchise, alzando la posta in gioco e la portata in ogni modo. Non vediamo l'ora che il pubblico scopra cosa ha fatto con il terzo film e siamo emozionati che creerà ancora più magia con noi”.

Durante il CinemaCon è stato anche confermato il titolo ufficiale del terzo capitolo Now You See Me: Now You Don’t e anche il regista ha espresso la sua opinione in merito: “Dirigere questo film è stato divertente quanto girare qualsiasi altro film della mia carriera. combina due delle mie cose preferite, i film sulle rapine e la magia, e lavorare con questo cast incredibile è stato davvero magico. Ovviamente voglio continuare così”. L’annuncio di un quarto film è arrivato ancor prima del debutto al cinema del terzo, dimostrando una forte fiducia nei confronti del franchise.