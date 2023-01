Non salite su quella nave! I migliori film in streaming sui pericoli del mare aperto...

News Cinema

Da Titanic a Captain Phillips: ecco i film in streaming ambientati in alto mare che ci hanno fatto saltare sulla poltrona.

Vogliamo oggi il nostro sguardo cinefilo verso il mare aperto, dove pericoli di ogni genere - in particolar modo naturali - possono nascondersi. I cinque film in streaming che vi proponiamo oggi riguardano i pericoli in cui possono imbattersi coloro che salgono su una nave, anche di dimensioni ragguardevoli. Buona lettura.

Cinque film in streaming sui pericoli del mare aperto

L’avventura del Poseidon

Titanic

La tempesta perfetta

Vita di Pi

Captain Phillips - Attacco in mare aperto

L’avventura del Poseidon (1972)

Uno dei disaster-movie più divertenti e meglio confezionati degli anni ‘70 vede la partecipazione di attori di gran classe quali Ernest Borgnine, Shelley Winters e ovviamente l’impagabile Gene Hackman. Diretto dall’artigiano di lusso Ronald Neame, L’avventura del Poseidon promette tensione, action, magnifiche scenografie adoperate in maniera inedita e spettacolare, e ovviamente il gioco delle star che cadono sotto i colpi del disastro. Ancora oggi ci si diverte un mondo, provare per credere. Disponibile su CHILI, Amazon Prime Video.

Titanic (1997)

Titanic: Trailer Italiano per il 25esimo anniversario - HD

Il capolavoro degli undici Oscar e di ogni record di incasso battuto - a suo tempo - vede James Cameron costruire una romanticissima storia d’amore prima dell’esplosione del più spettacolare disaster-movie di sempre. Kate Winslet e Leonardo DiCaprio fanno di Titanic un film commovente, appassionante e meraviglioso per gli occhi. E per il cuore, ovviamente! Poco altro da aggiungere, la storia del cinema parla per questo film epocale, ancora oggi rivisto da milioni di persone. Stratosferico. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Amazon Prime Video.

La tempesta perfetta (2000)

Che strana operazione è stata questa diretta da Wolfgang Petersen. Cast d’eccezione - oltre ai protagonisti George Clooney e Mark Wahlberg vogliamo segnalare la presenza del sempre grande John Hawkes - effetti speciali portentosi per quello che invece è nel cuore un dramma umano intimo e straziante. La tempesta perfetta è tratto da una storia vera e mescola con equilibrio instabile cinema mainstream e dramma umano. Il mix che non ti aspetti. Il pubblico lo ha amato. Per noi rimane un “mostro” affascinante. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, NOW.

Vita di Pi (2012)

Vita di Pi: Il nuovo full trailer italiano del film di Ang Lee

Altro grande dramma ambientato in larga parte in mare aperto. Ang Lee adatta il romanzo omonimo con una sensibilità personale un occhio allo spettacolo per il grande pubblico. Vita di Pi conquista il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo e vince quattro premi Oscar, tra cui quello per la miglior regia. Un film emozionante e intenso, visivamente sublime. La parte sulla barca è meravigliosa e straziante, metaforicamente vibrante. Grande Ang Lee. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

Captain Phillips - Attacco in mare aperto (2016)

Captain Phillips - Attacco in mare aperto: Il nuovo trailer ufficiale italiano - HD

E infine Tom Hanks in una delle sue prove d’attore migliori, capitano di una nave presa in ostaggio da pirati. Captain Phillips - Attacco in mare aperto è uno spettacolo di tensione durissima, messa in scena veritiera e montaggio adrenalinico. Paul Greengrass si conferma un maestro del cinema di impegno e spettacolo combinati, producendo un film destinato a rimanere impresso nell’anima turbata del pubblico. Nomination all’Oscar come miglior film dell’anno e grande successo di pubblico. Tutto meritato. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Netflix, Amazon Prime Video.