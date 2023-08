Netflix: I suoi film in streaming originali che hanno sfiorato l'Oscar

News Cinema

Negli ultimi cinque anni la piattaforma ha avuto ben sette film in streaming candidati alla statuetta più importante. Sarà questo l'anno buono con i suoi titoli?

Il 29 agosto 1997 nasceva ufficialmente Netflix come servizio di spedizione di DVD a casa degli abbonati. Per celebrare la “nascita” di quella che in seguito è diventata la piattaforma più conosciuta e redditizia al mondo abbiamo selezionato i cinque film in streaming originali che hanno portato Netflix a un passo dall’Oscar per il miglior film negli ultimi cinque anni. Segnalazione di riguardo meritano anche Storia di un matrimonio di Noah Baumbach e The Trial of the Chicago 7 di Aaron Sorkin, anch’essi prodotti originali Netflix candidati come miglior film. Come al solito buona lettura.

Cinque film targati Netflix in streaming candidati all’Oscar

Roma

The Irishman

Mank

Il Potere del Cane

Niente di nuovo sul fronte occidentale

Roma (2018)

Roma: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Il bianco e nero ammaliante di Alfonso Cuarón per questo racconto di formazione e appartenenza, autobiografico nel cuore e universale nei contenuti. Leone d’Oro a Venezia, Roma arriva al cuore del pubblico con un racconto preciso e sottile della vita di una giovane donna e dei bambini a cui deve fare da tata. Storia di una famiglia e delle sue vicissitudini per un film prezioso e personale, un incanto per gli occhi ma soprattutto per il cuore. L’Oscar non arriva per il miglior film ma quello per la regia è assicurato, insieme a molti altri. Bellissimo. Disponibile su Netflix

The Irishman (2019)

The Irishman: Il Trailer Finale Italiano del Film - HD

L’ultimo crime-movie diretto dalla leggenda di Martin Scorsese è nel profondo una riflessione divertita sul tempo e sul cinema che passa, su come lo stesso genere può essere utilizzato anche per riflettere sul proprio lavoro su di esso. The Irishman si ricorda soprattutto per i momenti maggiormente leggeri, regalati soprattutto da un Al Pacino soave nel ruolo di Jimmy Hoffa. Una valanga di nomination all’Oscar, clamorosamente nessun premio conquistato. Mah…Disponibile su Netflix

Mank (2020)

Mank: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

La vicenda paradossale e metaforica dello sceneggiatore di Quarto potere viene portata sul grande schermo (si fa per dire…) da David Fincher con una sapienza registica fuori dal comune. È senza dubbio la messa in scena la forza principale di Mank, oltre ovviamente a un Gary Oldman come sempre prezioso nel ruolo del protagonista. Nomination per film, regia, attore e attrice non protagonista ad Amanda Seyfried. Film più di forma che veramente di sostanza, ma la forma è eccelsa nel suo bianco e nero. Arrivano tre statuette tecniche. Disponibile su Netflix

Il Potere del Cane (2021)

Il Potere del Cane: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Senco la nostra personale opinione il miglior film originale prodotto da Netflix. Ispirato dal romanzo di Thomas Savage, Il potere del Cane possiede la regia secca ed elegante di Jane Campion (premiata con l’Oscar e il Leone d’Argento a Venezia) e un Benedict Cumberbatch protagonista violentissimo e disperato e livello emotivo. Grande prova d’attore. Insieme a lui ottimi anche Jesse Plemons, Kirsten Dunst, Kodi Smit-McPhee. Film davvero imponente e insieme sottile. Disponibile su Netflix

Niente di nuovo sul fronte occidentale (2022)

Niente di nuovo sul fronte occidentale: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film Netflix - HD

La mega-produzione di origine tedesca rimette in scena il romanzo di Remarque con una potenza espressiva che mescola con passione grande affresco tragico e storia intima, precisa, emozionante. Questa nuova versione di Niente di nuovo sul fronte occidentale conquista pubblico e critica, vince molti Oscar tra cui quello per il miglior film internazionale, merita un applauso per il coraggio e la sincerità. nel cast anche Daniel Brühl. Da vedere assolutamente. Disponibile su Netflix