My Policeman con Harry Styles e gli altri film in arrivo a novembre su Prime Video

A novembre 2022 Prime Video propone in streaming My Policeman con Harry Styles (disponibile da oggi 4, novembre), Bomb Squad con Mel Gibson, i documentari Come un padre e Sbagliata ascendente Leone. Ecco tutte le novità in arrivo.

Prime Video a novembre 2022 gioca la carta Harry Styles con l'Amazon Original My Policeman, ma in generale, tra originali ed esclusive, novembre è un mese piuttosto ricco per la piattaforma, con documentari dedicati all'allenatore Carlo Mazzone e alla cantante Emma, nuovi film esclusivi e una selezione di opere di terze parti tra le quali Licorice Pizza e Nostalgia.

Prime Video, gli originali e le esclusive di novembre 2022

Tra le produzioni originali ed esclusive di Prime Video per il mese di novembre 2022 è senz'altro da segnalare il film My Policeman, già disponibile, dove Harry Styles è un poliziotto che viaggia nella Gran Bretagna degli anni Cinquanta, con l'insegnante Marion (Emma Corrin) e il curatore di un museo (David Dawson). Molto più tardi, negli anni Novanta, i tre fanno i conti col loro passato. Dal romanzo di Bethan Roberts. Guarda subito My Policeman su Prime Video My Policeman: Speciale dietro le quinte del film con Harry Styles - HD

È anche già disponibile Bomb Squad con Kevin Dillon e Mel Gibson, dove un ex hacker si ritrova bloccato su una sedia con una bomba: per sopravvivere, dovrà commettere una serie di frodi. Riuscirà a cavarsi d'impaccio? Lo aiuterà un artificiere di esperienza, Wallace. Guarda subito Bomb Squad su Prime Video

Sulla piattaforma trovate inoltre il documentario Come un padre, dedicato all'allenatore Carlo Mazzone, col record di 795 panchine in serie A, amatissimo dai tifosi e dai tanti campioni che hanno avuto a che fare con lui. E in materia di documentari, i fan di Emma Marrone la conosceranno un po' meglio grazie a Sbagliata Ascendente Leone (dal 29 novembre), ideato da lei stessa e narrato in prima persona. Guarda subito Come un padre su Prime Video

Dal 10 novembre invece Autumn Beat racconta di Tito e Paco, due fratelli che a Milano inseguono il sogno di sfondare nel mondo del rap, ma il legame artistico verrà messo a repentaglio dall'ambizione e dall'amore per la stessa donna. Con Hamed Seydou, Abby 6ix, Geneme, Juliet Joseph e la partecipazione di Gué.

In Habit, dal 15 novembre, Bella Thorne è una spacciatrice che alla morte del suo mentore deve nascondersi con le sue migliori amiche, travestendosi da suora! Dal 18 novembre si ride con la commedia The People We Hate at the Wedding, dove Alice (Kristen Bell) e Paul (Ben Platt), sorella e fratello, devono volare in Inghilterra per il matrimonio della sorellastra, in compagnia della loro mamma Allison Janney: l'atmosfera familiare non è mai stata delle migliori... Dal 23 novembre Good Night Oppy ripercorre la storia vera di Opportunity, il rover rimasto quindici anni su Marte. In Meet Cute, dal 25 novembre, Kaley Cuoco passa all'infinito la notte perfetta con Gary, perché ha una macchina del tempo, ma ora sta per strafare...

In Falla girare di e con Giampaolo Morelli (dal 25) si avvera la più tragica delle distopie: al mondo non c'è più cannabis! Per fortuna un influencer sembra aver trovato l'ultima piantina esistente... cercherà di diventare ricco con gli scalcagnati che si porta dietro. Nel cast anche Ciro e Fabio dei Jackal. Scopri Prime Video

