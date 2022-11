Prime Video: Le Serie TV in streaming a novembre 2022

News Serie TV

Questo mese arrivano il dramedy con James Corden Mammals e gli show italiani Prova Prova Sa Sa e Celebrity Hunted: Caccia all'uomo.

Risate e avventura a novembre su Prime Video. Tra le Serie TV e i programmi di intrattenimento in arrivo sul servizio streaming c'è anche tanta Italia. Si ride (amaramente) con Mammals, dramedy sulla vita di coppia e sulla fedeltà in cui James Corden interpreta Jamie, uno chef il cui mondo implode quando scopre segreti sconvolgenti sulla moglie in dolce attesa, Amandine (Melia Kreiling). Attraverso la loro storia, la serie parla delle complessità di un matrimonio tra tristezza, lutto, tensione, amore, amicizia, tradimento e un tocco di realismo magico. Divertimento assicurato anche con Prova Prova Sa Sa, comedy show incentrato sull'improvvisazione con Frank Matano alla conduzione e un cast fisso formato da 4 comici eccezionali: Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario e Aurora Leone. Sketch e sfide improvvisate coinvolgono questi talenti e diversi ospiti.

Torna poi il real-life thiller di successo Celebrity Hunted: Caccia all'uomo. Alcune celebrità del panorama italiano devono scappare da un team di "cacciatori" esperti. Con limitate risorse economiche a disposizione, le celebrità sono chiamate a mantenere l'anonimato e preservare la propria libertà, mentre alcuni tra i più noti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker, provenienti dalle forze dell'ordine e dai servizi segreti militari danno loro la caccia. Nel cast di questa edizione: l'attore Luca Argentero in coppia con la moglie, l'attrice Cristina Marino; gli attori Salvatore Esposito e Marco D'Amore; la comica, conduttrice televisiva e attrice Katia Follesa; i volti noti del gruppo comico The Jakal Ciro Priello e Fabio Balsamo; e il rapper Rkomi insieme con il cantante Irama.

Le Serie TV in arrivo in Italia: Il calendario completo Leggi anche

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Prime Video, le Serie TV in streaming a novembre 2022

Serie TV in prima visione

Mammals, Stagione 1 (11 novembre)

Altre Serie TV

Batman: The Brave and the Bold , Stagione 1 (1 novembre)

, Stagione 1 (1 novembre) Camera Café , Stagione 6 (1 novembre)

, Stagione 6 (1 novembre) Freakazoid! , Stagione 1 (1 novembre)

, Stagione 1 (1 novembre) Young Justice , Stagione 1 (1 novembre)

, Stagione 1 (1 novembre) I Cesaroni, Stagioni 1-6 (3 novembre)

Anime

Capitan Harlock , Stagione 1 (1 novembre)

, Stagione 1 (1 novembre) L'attacco dei giganti, Stagione 4 Parte 2 (7 novembre)

Docuserie e Intrattenimento

Milano-Roma: In viaggio con i Gialappa's , Stagione 1 (1 novembre)

, Stagione 1 (1 novembre) Prova Prova Sa Sa , Stagione 1 (2 novembre)

, Stagione 1 (2 novembre) Celebrity Hunted: Caccia all'uomo, Stagione 3 (17 novembre, episodi settimanali)

Per i più piccoli

Heidi, Stagione 1 (1 novembre)

Proseguono