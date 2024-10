Mufasa - Il re leone, Hans Zimmer ha abbandonato le musiche del film

News Cinema

Colpo di scena a poco più di tre mesi dall'uscita in sala: Hans Zimmer, il compositore di tutte le versioni del Re Leone, ha lasciato il prequel Mufasa. World of Reel ha già il nome del sostituto.

Mancano più di due mesi all'uscita del prequel Mufasa - Il Re Leone, previsto al cinema il 19 dicembre, ma veniamo a sapere da World of Reel che il compositore premio Oscar Hans Zimmer ha lasciato il progetto, già prontamente sostituito da un altro autore. Sono cose che capitano in post-produzione, però è una notizia dalla grande portata simbolica: Zimmer aveva firmato le musiche del film animato trent'anni fa, oltre a essersi occupato del remake del 2019. Il suo è un abbandono piuttosto pesante. Leggi anche Hans Zimmer non si ritira, il compositore premio Oscar: "I miei gusti? Beethoven e i Sex Pistols"

Hans Zimmer esce da Mufasa - Il re leone, Dave Metzger al suo posto