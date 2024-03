Hans Zimmer non si ritira, il compositore premio Oscar: "I miei gusti? Beethoven e i Sex Pistols"

News Cinema

Uno dei compositori cinematografici più quotati, recentemente su Dune Parte Due, più volte premio Oscar, dietro alle musiche del Gladiatore o dei Pirati dei Caraibi, Hans Zimmer ha ancora molta energia e non pensa alla fine della sua carriera. Inventa, combatte, crea e non ha intenzione di smettere.

A 66 anni, dopo due Oscar su dodici nomination (!), il compositore tedesco Hans Zimmer, ormai una risorsa per Hollywood, non pensa affatto al ritiro: durante un incontro al Whitby Hotel di New York, Zimmer ha risposto scherzando a chi del pubblico gli ha prospettato la pensione. Non solo non ci pensa, ma l'autore delle musiche dei Pirati dei Caraibi, Il gladiatore e Il re leone, ha proprio bisogno di continuare a creare e ricercare a oltranza, per sentirsi vivo. Da sempre. Anche perché, come ha spiegato ironicamente, la sua formazione musicale è un po' caotica e deve sempre studiare...

Hans Zimmer: "Ho gusti strani, non ascolto musica altrui quando compongo"

Se avete appena visto Dune - Parte Due, avete ascoltato di nuovo Hans Zimmer. Il compositore tedesco cominciò a muovere i primi passi a Hollywood alla fine degli anni Ottanta, con Rain Man (sua prima nomination all'Oscar), poi dopo la statuetta con Il re leone (1994) fu chiaro a tutto l'ambiente che non si poteva fare a meno di lui. Trent'anni dopo, sono tante le emozioni musicali legate ai suoi lavori cinematografici: Il gladiatore (2000), la trilogia del Cavaliere Oscuro per Nolan (che gli ha regalato altre tre nomination per Interstellar, Inception e Dunkirk), la saga dei Pirati dei Caraibi, il motivante tema di Wonder Woman (con Junkie XL), fino al secondo Oscar per il primo Dune e al prossimo lavoro nell'imminente Kung Fu Panda 4, questa settimana in sala. Lontanissima è la pensione: "Ma che scherziamo? È tutta la vita che suono, perché dovrei smettere? Perché dovrei interrompere questa vita giocosa? [gioco di parole con "playful", ndr]. Perché dovrei smettere di inventare cose?"

Una carriera spettacolare, su una formazione... eclettica! Hans dice (via Indiewire):

Ho gusti strani. Beethoven, Manu Chao, i Clash, parecchi Clash! Tanti Tangerine Dreams. Per uno con una formazione classica davvero povera, ho una conoscenza buona della musica classica, ma la mia conoscenza dei Sex Pistols è forse migliore! [...] Ascolto pochissima musica, perché quando compongo non riesco ad ascoltare nessun altro. Ma non perché abbia paura di rubare o cose così. Posso ascoltare la peggiore musica e definirla un capolavoro, solo perché è finita. Se ascolto altra musica devo paragonare me stesso alla musica che amo e che ascolto. [...]

Da qualche parte nella mia mente aleggia un pezzo di musica che non ho ancora scritto e che penso sia proprio buono, ma non so come afferrarlo. Devo arrabattarmi finché non lo coglierò, e non è ancora successo. Tutto è un esperimento. Tutto è un tentativo di avvicinarsi un po' di più a una verità emotiva. Nel frattempo è tutto un "Oh mio Dio, non so cosa fare!" [...] Non appena mi siedo davanti alla pagina bianca e devo scrivere qualcosa, mi dico: "Oh mio Dio, non ho idea di come farlo!" Dopo due settimane voglio telefonare al regista e dargli il numero di un compositore che può farlo, ma la verità è che c'è sempre in me una dicotomia, c'è anche il desiderio di fare qualcosa di nuovo.