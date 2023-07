Mission Impossibile Dead Reckoning Parte Uno è al cinema: quanto incasserà?

News Cinema

Mission Impossibile Dead Reckoning Parte Uno approda nei cinema italiani. Con Tom Cruise lanciatissimo (in tutti i sensi!) dopo Top Gun Maverick, quanto si prevede che incassi al primo weekend? E come andò il precedente Fallout?

Ora che Mission: Impossible Dead Reckoning - Parte Uno è nei cinema italiani, parte il toto - boxoffice: Tom Cruise è reduce dal trionfo personale del miliardo e mezzo di dollari mondiali registrati da Top Gun: Maverick, e la saga di Mission: Impossible al botteghino non ha mai deluso. Guardiamo insieme le previsioni degli analisti americani sul primo weekend, e ragioniamo su come si comportò Mission: Impossible - Fallout cinque anni or sono.



Mission: Impossible Dead Reckoning - Parte Uno: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film Mission Impossible 7 - HD

Mission: Impossible Dead Reckoning Parte Uno e la sfida degli incassi

Ci sono comprensibili grandi aspettative per Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Uno, perché Tom Cruise le evoca con il suo entusiasmo fuori controllo per il grande cinema di intrattenimento. Ne ha ben donde, dopo la conferma di Top Gun: Maverick, ma la sua non è tracotanza: tiene davvero a preservare l'esperienza della sala, come ha dimostrato il suo appoggio sui social a film della concorrenza tipo Indiana Jones e il Quadrante del Destino, Barbie e Oppenheimer. Gli analisti parlano per Dead Reckoning di un esordio americano da 90 milioni di dollari sui cinque giorni, con 250 nel mondo alla fine del primo weekend: stanno quindi tenendo in conto la rinnovata popolarità di Cruise, perché Mission: Impossible - Fallout nel 2018 partì negli Usa con 61.200.000, e concluse la sua corsa mondiale con 791.660.000 dollari. Le previsioni per Dead Reckoning lo portano comunque sotto Top Gun Maverick negli Usa (dove Pete registrò 126.700.000 dollari alla partenza), quindi difficilmente il nuovo MI arriverà alle cifre totali del secondo Top Gun. Potrebbe però andarci vicino e superare tranquillamente il bottino di Fallout, perché il resto del mondo non rimarrà a guardare e andrà valutata la sua reazione, per un film dal respiro molto internazionale nelle location utilizzate, Roma inclusa.