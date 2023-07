Mission Impossible e le antagoniste di Ethan Hunt: video intervista a Vanessa Kirby e Pom Klementieff

News Cinema

Bionda e glaciale una, la vedova bianca l'altra, sono due antagoniste di Ethan Hunt/Tom Cruise nel settimo capitolo della saga di Mission Impossible Dead Reckoning parte uno. Video intervista con Vanessa Kirby e Pom Klementieff.

Ognuno a modo suo, con differenti gradazioni anche nel colore dei capelli, fra il biondo e il platino, molto corti oppure lunghi e fluenti, sono due antagoniste molto pericolose di Ethan Hunt, alias Tom Cruise, in Mission Impossible Dead Reckoning parte uno, in sala dal 12 luglio.

Sono la Vedova bianca, Vanessa Kirby, e la specialista in combattimenti killer, Paris (Pom Klementieff). All'interno della minaccia globale che si trova a fronteggiare la squadra dell'IMF hanno un loro ruolo da giocare, specie in una lunga e memorabile sequenza in un treno che attraversa le alpi svizzere.

Parliamo del loro ruolo e dell'esperienza di tornare in Mission Impossible in questa video intervista con Vanessa Kirby e Pom Klementieff.