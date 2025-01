Mel Gibson da regista ammira Ridley Scott e fa i conti con budget che non sono più quelli di Braveheart

News Cinema

Ospite del podcast di Joe Rogan, Mel Gibson ha parlato delle capacità registiche di Ridley Scott, citando una celebre scena del Gladiatore, e ha confessato che da regista non ha più i margini economici per dirigere come vorrebbe. Tra poco esce il suo Flight Risk con Mark Wahlberg.

In questo periodo Mel Gibson è particolarmente attivo come regista: mentre ha in cantiere La Passione di Cristo - Resurrezione e Arma Letale 5, sta promuovendo negli States il suo thriller Flight Risk con Mark Wahlberg. E proprio di regia ha parlato Gibson, ospite del podcast di Joe Rogan, citando come esempio la genialità di Ridley Scott e lamentandosi di condizioni di lavoro non più paragonabili a quelle ottimali, avute ai tempi di Braveheart. Leggi anche La passione di Cristo - Resurrezione: Mel Gibson pronto a girare a inizio 2025 Arma Letale 5, Mel Gibson conferma che il progetto è vivo e vegeto

Mel Gibson, l'inquadratura del Gladiatore e il rispetto per Ridley Scott

Mel Gibson cominciò a dirigere film sin dai tempi di L'uomo senza volto del 1993, per poi abbracciare l'epica con Braveheart (1995) e Apocalypto (2006), senza dimenticare il grande successo della Passione di Cristo nel 2004. Di recente autore di La battaglia di Hacksaw Ridge (2016), che l'ha fatto rientrare in una Hollywood che l'aveva ostracizzato, ha però difficoltà a gestire il respiro epico che amava, tanto che il suo ultimo Flight Risk è un thiller claustrofobico con pochi personaggi. Dice: "Questa è un'epoca diversa del cinema, è tutto al contrario, devi competere in un mezzo in cui ti danno meno tempo, meno soldi, devi essere veloce, fare tutto subito e ti domandi: ma come faccio? Ho sempre avuto il lusso di grandi budget, tipo 3.000 persone a cavallo e cose così, potevo prendermi il tempo che mi serviva, invece ho fatto Flight Risk in 22 giorni!" Non che però tanti soldi siano indispensabili. Non stupisce che Mel Gibson citi Ridley Scott come esempio di regista al quale guardare: se si pensa a sue opere come Braveheart e si pensa al Gladiatore, c'è una certa affinità tra i due. Riflettendo sullo stile di Scott, Mel dice:

Mi piace sempre citare un'inquadratura, la prima del Gladiatore, dove lui corre con la mano sulle spighe, con la musica e tutto il resto. Perché funziona? Non lo so. Non riesci a spiegarlo, però funziona. [...] Io me la cavo appena nella maggior parte delle cose, ma sono bravo in un paio. So come raccontare una storia al cinema. È una situazione strana, ma penso che molto si possa ottenere con l'immagine, puoi trasmettere tanto senza doverlo proprio dire. Puoi fare cose che tocchino le persone emotivamente o spiritualmente senza essere esplicito.