La passione di Cristo - Resurrezione: Mel Gibson pronto a girare a inizio 2025

Mel Gibson è stato avvistato a Malta, dove sta cercando le location per il sequel del suo La passione di Cristo, con protagonista ancora Jim Caviezel.

Sono passati 20 anni da quando La passione di Cristo, il controverso film del super cattolico Mel Gibson, arrivò nei cinema mondiali, accolto in maniera contrastante da critica e pubblico anche per l'estrema rappresentazione grafica della passione. Da tempo il regista e attore si destreggia tra il diavolo e l'acqia santa. ovvero il quarto sequel di Arma letale e il seguito del progetto a tema religioso che sta tanto a cuore a lui e al protagonista Jim Caviezel. Lo scorso aprile il coautore Randall Wallace aveva annunciato che la sceneggiatura di La passione di Cristo: Resurrezione era terminata e adesso, ieri per la precisione, è stato avvistato a Malta in cerca di location. L'idea è di iniziare le riprese a inizio 2025, dopo la fine della promozione di Flight Risk, che si terrà a gennaio.

Mel Gibson e La passione di Cristo: Resurrezione

Mel Gibson si è fermato a Malta cinque giorni, anche per parlare con le autorità locali, incluso il primo ministro Robert Abela, e garantirsi i permessi per le riprese di La passione di Cristo: Resurrezione. Gibson lavorava alla sceneggiatura del sequel insieme allo sceneggiatore di Braveheart, Randall Wallace, fin dal 2016 e da allora il copione ha avuto ben sei stesure, tra due delle quali, come riporta World of Reel, è stata scelta quella definitiva. Dopo il bagno di sangue del primo film, Gibson ha detto che il sequel - che potrebbe essere diviso in due parti - sarà più filosofico e poetico. Anzi, ad essere sinceri, lo ha descritto come "un trip da acido" che avrebbe portato Gesù "in altri regni". Di certo si sa che Resurrezione sarà incentrato sul periodo dalle 24 ore successive alla crocifissione ai tre giorni al termine del quale Gesù ritorna. Il precedente, ricordiamo, è stato girato interamente in Italia, tra Matera e Cinecittà, con diversi attori italiani nel cast.