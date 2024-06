Arma Letale 5, Mel Gibson conferma che il progetto è vivo e vegeto

News Cinema

Arma Letale 5 ha subìto parecchi ritardi, a causa della morte del regista storico Richard Donner, che aveva ufficialmente passato le redini allo stesso Mel Gibson. Ora Mel conferma che lui e Danny Glover sono quasi pronti a partire.

Che fine ha fatto Arma Letale 5 con Mel Gibson e Danny Glover? Quando il regista storico della saga Richard Donner è morto nel luglio 2021, quasi subito abbiamo saputo che aveva passato il testimone della regia proprio allo stesso Gibson, che per non far naufragare il progetto aveva naturalmente accettato. Da tre anni si attende che la macchina si rimetta in moto, però Mel, ospite dell'Inspire Me Podcast di Steven Oxley, ha confermato che il progetto è ancora in piedi, assolutamente. Leggi anche Furiosa, Mad Max da Mel Gibson ad Anya Taylor-Joy, nel segno di George Miller

Mel Gibson su Arma Letale 5: "Sarà un onore tagliare il traguardo"

Sì, Arma Letale 5 sta tardando, ma Mel Gibson è sempre al lavoro: non solo in qualità di interprete con l'inseparabile Danny Glover, ma anche come regista, designato proprio dal compianto Richard Donner tre anni fa, poco prima che il veterano autore di tanti blockbuster come Superman e I Goonies non fosse più tra noi. Gli avvicendamenti nella dirigenza Warner Bros. Discovery, nel corso degli ultimi anni, hanno rallentato ulteriormente il progetto, tanto che Gibson si è tenuto occupato con un'altra regia, quella dell'imminente Flight Risk con Mark Wahlberg. Pare che l'originale sceneggiatura sulla quale Richard Wenk stava lavorando con Donner abbia ricevuto ulteriori ritocchi ad opera di Jez Butterworth (stando al giornalista Daniel Richtman). Arma Letale 5 arriverebbe dopo Arma Letale (1987), Arma Letale 2 (1989), Arma Letale 3 (1992) e Arma Letale 4 (1998).

Gibson riassume così la situazione:

Dirigerò io il quinto film della serie Arma Letale. Sapete, Richard Donner che aveva fatto gli altri quattro purtroppo è morto, era un buon amico. In un certo senso mi ha affidato il compito di tagliare il traguardo e sarà un onore per me farlo. Era andato abbastanza avanti con la sceneggiatura, quindi abbiamo usato quello che c'era già e abbiamo continuato a lavorarlo qui e lì. Sono abbastanza contento di come sta venendo. [...] È buffo ma è anche piuttosto serio. Affronta un paio di problematiche difficili. Non vedo l'ora.