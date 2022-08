Matthew McConaughey allenatore della nazionale femminile di calcio in Dallas Sting

News Cinema

Matthew McConaughey torna al cinema in Dallas Sting, storia della nazionale femminile di calcio americana alla metà degli anni Ottanta: fu semi-improvvisata, e il loro coach aveva un'esperienza limitata. Dirige la regista di The Falcon and the Winter Soldier.

Da tre anni Matthew McConaughey si è dedicato a impegni artistici minori, a volte preferendo esprimersi su scottanti questioni politiche (ricordiamo il suo amaro sfogo sulla recente strage nella natìa Uvalde). Ora però McConaughey sta per tornare da protagonista in Dallas Sting, una storia vera dedicata alla nazionale americana femminile di calcio, improvvista alla metà degli anni Ottanta, sotto la guida del coach Bll Kinder, interpretato da lui. Leggi anche Matthew McConaughey sulla strage in Texas, nella sua Uvalde: "Questa epidemia si può controllare"

Matthew McConaughey in Dallas Sting, storia della nazionale di calcio femminile negli anni Ottanta

Nella seconda metà degli anni Ottanta, lo Sting Soccer Club era un gruppo di liceali americane, scelte per rappresentare gli Stati Uniti ai primi mondiali di calcio femminile in Cina. Un'impresa doppiamente complessa, per la scarsa popolarità dello sport in America e per l'assenza di preparazione professionale delle ragazze, a fronte delle rivali che avrebbero affrontato dall'altra parte del mondo. Bill Kinder, il loro coach, che in Dallas Sting sarà interpretato da Matthew McConaughey, non aveva in realtà molta più esperienza, anzi le Sting erano la prima squadra che avesse mai allenato: il percorso delle ragazze e di Bill fu irto di ostacoli, tanto che la trasferta fu persino autofinanziata.

Dallas Sting, le cui riprese inizieranno quest'autunno, sarà diretto da Kari Skogland, già regista di The Falcon and the Winter Soldier e prossimamente di Cleopatra. A occuparsi del copione sono Liz Flahive e Carly Mensch, già showrunner della serie GLOW su Netfix, dedicata invece al wrestling femminile, nello stesso periodo.