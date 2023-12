Mattel annuncia quale sarà il prossimo film sulle bambole: tutto su American Girl

News Cinema

Mattel ha deciso che realizzerà un nuovo film sulle bambole, ma questa volta non sarà ambientato a Barbie Land, bensì si concentrerà su American Girl.

Mattel è al lavoro su un nuovo film dedicato alle sue bambole, ma non coinvolgerà Barbie, almeno non per il momento. Certo è che proprio grazie al successo del film live action diretto da Greta Gerwig l’azienda ha potuto valutare un secondo film con protagoniste le sue bambole. Il progetto in questione risponde al titolo di American Girl e si riferisce alle sue bambole arrivate sul mercato verso la fine degli Anni ’80 e che hanno rappresentato diversi periodi della storia americana. Dalla bambola Molly della Seconda Guerra Mondiale alla Samantha di inizio secolo fino alla bambola contadina del 19esimo secolo Kirsten, American Girl diventerà un film.

American Girl, le bambole Mattel prendono vita in un nuovo film

Grazie al successo di Barbie, diventato film campione d’incassi del 2023, Mattel ha potuto valutare la realizzazione di altri film. Ancor prima dell’uscita al cinema, però, è stato reso noto che l’azienda avesse intenzione di lavorare ad altri progetti cinematografici dedicati ai suoi prodotti di punta come Hot Wheels, Matchbox, Polly Pocket, Masters of the Universe e Major Matt Mason. American Girl si rivela essere una grande sorpresa e continuerà ad esplorare il mondo delle bambole, questa volta con il supporto di Paramount Pictures e Temple Hill (studio dietro Maze Runner e Twilight). Come riportato da The Hollywood Reporter, ad occuparsi della sceneggiatura sarà Lindsey Anderson Beer che di recente ha guidato Pet Sematary: Bloodlines. In merito al nuovo progetto Mattel, la sceneggiatrice ha commentato:

Crescendo, mia sorella e io eravamo ragazze in stile American Girl. Io avevo Kirsten e lei aveva Molly. Non sembravano bambole con cui giocare, ma piuttosto persone reali nei cui mondi dovevamo immaginare noi stessi. Sono giocattoli e accessori storicamente accurati che presentano retroscena elaborati e coinvolgenti, adatti unicamente a essere portati sullo schermo. Sono così entusiasta di raccontare una storia che affronta i problemi dell’infanzia in un modo reale e avvincente, e orgogliosa di collaborare con Mattel Films, Paramount Pictures e Temple Hill per creare il film American Girl che desideravo vedere fin dall’infanzia.

American Girl, ideata da Pleasant Rowland, è nata con l’obiettivo di costruire una linea di giocattoli incentrata sulla storia americana che potesse essere divertente ma anche educativa. La linea è partita con tre bambole: Kirsten, Molly e Samantha. Robbie Brenner, presidente di Mattel Films, ha chiarito che il prossimo film arriverà al cinema:

American Girl è un franchise amato, ricco di storia e di narrazione con milioni di fan devoti. Attraverso bambole, libri, esperienze dal vivo e film per la televisione, il marchio ha catturato i cuori per decenni. Siamo entusiasti di continuare lo slancio di Mattel Films e di collaborare con Paramount Pictures, Temple Hill Entertainment e Lindsey Anderson Beer per dare vita ad American Girl sul grande schermo.