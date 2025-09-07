Matt Damon ha rifiutato 290 milioni di dollari: ecco il più grande “no” della storia di Hollywood

News Cinema

Matt Damon ha rifiutato uno dei ruoli più redditizi della storia del cinema: quello del protagonista di Avatar, il kolossal di James Cameron che ha incassato quasi tre miliardi di dollari in tutto il mondo. Ma come è successo? E perché decise di dire no a un’offerta che avrebbe potuto cambiargli la carriera (e il conto in banca) per sempre?

La storia incomincia nel 2007, in piena fase di pre-produzione di Avatar. James Cameron, già campione di incassi con Titanic, stava lavorando a un progetto che molti consideravano rischioso: un film interamente basato su nuove tecnologie 3D, con un mondo alieno costruito praticamente da zero e personaggi realizzati attraverso la performance capture.

Il regista voleva una star di livello internazionale come volto umano della sua epopea fantascientifica. La sua prima scelta fu proprio Matt Damon, all’epoca uno degli attori più richiesti di Hollywood grazie alla saga di Jason Bourne, al successo di Will Hunting e a film come Ocean’s Eleven.

Cameron arrivò a proporgli non solo il ruolo di Jake Sully – l’ex marine che diventa parte della popolazione Na’vi – ma anche una percentuale sugli incassi del film. Non un cachet fisso, ma un accordo che legava direttamente il guadagno dell’attore al successo del progetto. Una scommessa che, col senno di poi, sarebbe stata clamorosamente vincente.

Quasi 300 milioni di dollari sul tavolo

L’offerta prevedeva circa il 10% degli utili di Avatar. Tradotto in cifre: 250-290 milioni di dollari. Una somma che avrebbe fatto di Damon l’attore più pagato di tutti i tempi per un singolo ruolo.

Per avere un’idea, basti pensare che Robert Downey Jr. ha guadagnato circa 75 milioni di dollari per Avengers: Endgame, e Tom Cruise cifre simili per Top Gun: Maverick. Quello che Damon avrebbe potuto incassare superava di gran lunga qualsiasi cachet mai visto a Hollywood.

Perché Matt Damon rifiutò?

Eppure, Damon rifiutò. Non perché non credesse nel progetto, ma per un motivo molto più semplice e umano: la lealtà verso un collega.

In quegli stessi mesi l’attore era impegnato con The Bourne Ultimatum, terzo capitolo della saga che lo aveva consacrato come action star globale. Il film era diretto da Paul Greengrass, con cui Damon aveva sviluppato un rapporto professionale e personale molto forte.

Come ha raccontato in diverse interviste, l’attore non se la sentì di abbandonare il set e lasciare il regista in difficoltà: “Non potevo fare a Paul quello che lui aveva fatto per me. Era un amico e un collaboratore leale. Non potevo voltargli le spalle”. Una scelta di principio che lo portò a dire no a Cameron.

Ma niente rimpianti

Il ruolo di Jake Sully andò così a Sam Worthington, all’epoca quasi sconosciuto, che da un giorno all’altro si ritrovò al centro di un fenomeno globale. Avatar, uscito nel 2009, incassò quasi 2,9 miliardi di dollari, diventando il film con i maggiori incassi di sempre (primato mantenuto fino ad Avengers: Endgame e riconquistato con la riedizione del 2021).

Matt Damon, dal canto suo, non ha mai mostrato veri rimpianti. Certo, non manca di scherzare sulla vicenda. In un’intervista del 2021, ha dichiarato: “Nessuno nella storia del cinema ha mai rifiutato più soldi di me. Sono io ad avere quel record”.

E James Cameron? Con la sua solita ironia, ha confermato: “Matt, sei uno degli attori più talentuosi di Hollywood. Ma sì, hai detto no alla possibilità di diventare incredibilmente ricco”.

Cosa sarebbe successo se avesse accettato?

Oggi, a distanza di anni, resta il dubbio: come sarebbe stato Avatar con Matt Damon protagonista? Avrebbe avuto lo stesso impatto? Probabilmente sì: il film era destinato a segnare un’epoca grazie alla visione di Cameron e alle sue innovazioni tecnologiche.

Ma di certo la carriera di Damon avrebbe preso una piega diversa. Forse non avrebbe avuto bisogno di accettare ruoli più piccoli o cameo in film come Thor: Ragnarok e Thor: Love and Thunder,, e avrebbe aggiunto un capitolo fantascientifico epocale al suo curriculum.

In realtà, proprio questo “no” racconta molto di chi è Matt Damon. Non solo una star capace di reggere il peso di franchise miliardari come Bourne o di vincere un Oscar con la sceneggiatura di Will Hunting, ma anche un attore che non ha mai voluto sacrificare la lealtà e i rapporti umani per inseguire un guadagno facile.

E forse è proprio questo il punto: Damon non ha mai basato la sua carriera solo sul denaro, ma su scelte che riflettessero la sua etica personale. Il risultato? Una filmografia varia e rispettata, che lo ha portato fino a Oppenheimer di Christopher Nolan, tra i film più importanti del 2023.