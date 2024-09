Martin Scorsese: rimandato l'inizio riprese di The Life of Jesus e del film su Frank Sinatra

News Cinema

Martin Scorsese non comincerà nell'immediato la lavorazione di The Life of Jesus e del biopic dedicato a Frank Sinatra. Non si conoscono molti dettagli sui due film, che prima di prendere il via dovranno superare alcuni ostacoli.

I due film a cui Martin Scorsese intendeva lavorare contemporaneamente in un futuro molto prossimo, e cioè il biopic su Frank Sinatra e The Life of Jesus, sono stati rimandati, e anche se non sappiamo esattamente quando cominceranno le rispettive riprese, è molto probabile che non si girerà nel 2024.

The Life of Jesus

Secondo Variety, a prendere per prima il via sarà The Life of Jesus. Non si conosce ancora il cast del film e una fonte vicina a Martin Scorsese afferma che il progetto è ancora in fase di sviluppo. Il regista intende finanziare lui stesso l'adattamento dell’omonimo romanzo del 1973 di Shūsaku Endō e inizialmente prevedeva di girare in Israele, Egitto e Italia. Un po’ come nel discusso L'ultima tentazione di Cristo, il buon Martin intende parlare della natura umana e divina di Gesù Cristo. Alcuni sostengono che a interpretarlo sarà Andrew Garfield, già protagonista di quel Silence che era la trasposizione di un altro libro del sopracitato autore giapponese e di cui Scorsese aveva sostenuto le spese.

Il biopic su Frank Sinatra

Passando al biopic su Frank Sinatra, che tanto aveva incuriosito i fan di "The Voice", a un certo punto era stata diffusa la notizia che il primo ciak sarebbe stato battuto nel mese di novembre. A metà di agosto, tuttavia, l’inizio riprese è stato posticipato a data da destinarsi. È addirittura dal 2009 che Martin Scorsese medita di dedicare un film a Frank Sinatra. Per un breve periodo, la Universal Pictures era coinvolta nella produzione, e sembrava che a scrivere la sceneggiatura dovesse essere Phil Alden Robinson. Al momento nessuno studio è legato al film, ma hanno manifestato interesse sia la Apple che la Sony.

C’è chi sostiene che il biopic su Sinatra sia in fase di stallo a causa delle resistenze di Tina Sinatra, figlia dell’attore e cantante. Senza la sua approvazione, il film non può prendere il via, dal momento che racconta un periodo piuttosto lungo della vita di Frank: il tumultuoso matrimonio con Ava Gardner, che a Hollywood fece scalpore perché causò la fine del primo matrimonio di Sinatra, quello da cui nacque Tina.

Nonostante la duplice impasse, Martin Scorsese ha diversi altri progetti che intende sviluppare, a dimostrare che i suoi 81 anni non sono che un numero. Il regista si dedicherà per esempio, insieme a Steven Spielberg, alla serie tv tratta dal suo Cape Fear.