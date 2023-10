News Cinema

Martin Scorsese racconta l'amicizia con Robert De Niro: "Aveva in me una strana fiducia"

Da Mean Streets a Killers of the Flower Moon, passando per Taxi Driver e Toro scatenato: Martino Scorsese e Robert De Niro hanno tutti e due compiuto 80 anni. E da 50 condividono una parte del percorso artistico che ha dato loro la fama.