Martin Scorsese arriva a Roma il 30 maggio per incontrare il pubblico e presentare Carta bianca, rassegna a lui dedicata

Martin Scorsese verrà a Roma il 30 maggio e sarà ospite della Casa del Cinema, dove incontrerà il pubblico e presenterà una rassegna dal titolo Carta bianca. Il 2 giugno andrà a Bologna. Il 29 incontrerà gli studenti del Centro Sperimentale di Cinematografia a Roma.

Reduce dal successo al Festival di Cannes di Killers of the Flower Moon, presentato fuori concorso, Martin Scorsese verrà in Italia e sarà ospite della Casa del Cinema. Ad annunciarlo sono Gian Luca Farinelli, Presidente della Fondazione Cinema per Roma, e Paola Malanga, Direttrice Artistica, con Francesca Via, Direttrice Generale. Il giorno è il 30 maggio, quindi tra pochissimo.

La rassegna Carta bianca: questione di abbinamenti

Martin Scorsese sarà protagonista di un incontro con il pubblico, che si terrà alle 21:00 presso il Teatro Ettore Scola, l'arena all’aperto dentro Villa Borghese. L'evento avrà luogo in occasione della proiezione di Mean Streets, film del 1973 interpretato da Robert De Niro e Harvey Keitel. Durante la serata, il regista presenterà al pubblico la rassegna Carta bianca, che si svolgerà alla Casa del Cinema fino al 4 giugno con la collaborazione della Cineteca di Bologna. Il programma prevede cinque coppie di film decisi da Scorsese. Ogni coppia contiene un suo film e un film di un altro regista che ha molto influenzato il suo lavoro.

Ecco gli abbinamenti:

La seconda parte di Carta bianca si terrà alla Casa del Cinema nel mese di settembre.

Incontrando Martin Scorsese

La giornata del 30 maggio sarà completamente dedicata a Martin Scorsese: a partire dalle ore 11, le due sale principali della Casa del Cinema ospiteranno la proiezione dell'incontro, organizzato in collaborazione con la Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, che il regista terrà il giorno precedente, lunedì 29 maggio, con gli studenti del CSC -Scuola Nazionale di Cinema.

Venerdì 2 giugno, Martin Scorsese andrà a Bologna, dove incontrerà il pubblico al Cinema Arlecchino dopo la proiezione di Goodfellas - Quei bravi ragazzi, abbinata a quella di Colpo grosso di Lewis Milestone.

Per maggiori informazione sugli Scorsese days, potete andare sul sito della Casa del Cinema di Roma. Killers of the Flower Moon uscirà il prossimo 19 ottobre.