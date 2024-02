Mark Ruffalo ha ricevuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame, Jennifer Garner: "Lavorare con te significa amarti"

News Cinema

Mark Ruffalo, star di Avengers e candidato al Premio Oscar per Povere Creature!, ha ricevuto la sua stella sulla celebre Hollywood Walk of Fame a Los Angeles. L'amica e collega Jennifer Garner, co-star in 30 anni in 1 secondo, ha celebrato l'attore con un emozionante discorso.

Il 2024, per Mark Ruffalo, non avrebbe potuto cominciare meglio. L'attore è candidato al Premio Oscar come Miglior Attore non Protagonista per Povere Creature!, ma non è tutto. Nel pomeriggio di giovedì 8 febbraio ha ricevuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Al suo fianco, durante la cerimonia, la moglie Sunrise Coigney e due dei tre figli della coppia. Tra i volti noti, gli attori Barry Keoghan e Lili Reinhart, il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige e il regista di Avengers, Joss Whedon. Presente anche David Fincher, che ha diretto Ruffalo nel thriller Zodiac (2007). Non poteva mancare Jennifer Garner.

L'ultima volta che l'attrice e Ruffalo hanno condiviso il set è stato nel 2022, nel film The Adam Project. La loro più nota collaborazione, tuttavia, risale al 2004, nella divertente commedia 30 anni in 1 secondo di Gary Winick. Le due star hanno colto l'occasione per ricordare proprio quest'ultimo titolo. Dirigendosi verso il podio, hanno accennato la coreografia del celebre brano Thriller di Michael Jackson: un'allusione ad una memorabile scena del film. La protagonista di Daredevil ha poi preso la parola per elogiare il collega e svelare un retroscena proprio su 30 anni in un secondo.

Mi chiedo se le mie colleghe Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Gwyneth [Paltrow, ndr], Keira Knightley - mi chiedo siano d'accordo sul fatto che Mark abbia successo nelle commedie romantiche ai capelli scarmigliati e alla camicia abbottonata fuori dai pantaloni, entrambi diventati la norma per i ragazzi carini di tutto il mondo per i successivi 20 anni.

E ancora: "Chissà se queste stimate signore hanno apprezzato l'ansia di Mark tanto quanto me? Mi chiedo se [Mark Ruffalo, ndr] abbia provato ad abbandonare i loro film come ha fatto con il nostro [30 anni in 1 secondo, ndr] dopo la prima prova del ballo di Thriller, in cui Mark è passato dallo scioccato, per il fatto che dovevamo davvero farlo, all'ansia, al silenzio mortale, al ' Amico, questo non fa per me.' "

Lavorare con te, Mark, significa amarti - ha concluso Jennifer Garner - non mi interessa quello che dicono gli altri. Il tuo lavoro su Povere Creature! merita tutti i premi, tutti. Ma il vero successo sta nell'entusiasmo e nella gioia dei tuoi colleghi di avere l'opportunità di celebrarti."

Mark Ruffalo è la 2.772esima celebrità a ricevere una stella sulla Walk of Fame. Nel suo discorso di ringraziamento, l'ex volto di Hulk ha ringraziato i suoi figli Bella, 18 anni, Keen, 22, e Odette, 16 anni. "Mi avete insegnato così tanto sull'essere un genitore, sull'essere un uomo, sull'essere un attore, e questa è la vostra stella." L'attore ha poi dedicato splendide parole a sua moglie, che si è sempre occupata della famiglia con amore, senza mai fargli pesare gli impegni sul set: "Lei è semplicemente un'eroina".

Nel corso della sua carriera, Mark Ruffalo ha ottenuto quattro candidature ai Premi Oscar nella categoria miglior attore non protagonista. Nel 2011 per I ragazzi stanno bene, nel 2015 per Foxcatcher - Una storia americana, nel 2016 per Il caso Spotlight e nel 2024 per Povere creature!. Per scoprire se sarà il film di Yorgos Lanthimos (e il ruolo di Duncan Weddleburn) a regalargli la prima statuetta, non rimane che attendere la 96esima cerimonia degli Academy Awards, che si terrà al Dolby Theatre di Hollywood nella notte tra il 10 e l'11 marzo.