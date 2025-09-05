Madame Web, Kraven, Morbius, il CEO Sony sui flop: "Non si può più fare un film di supereroi brutto"

News Cinema

Ravi Ahuja, CEO della Sony Pictures, ha ammesso con candore disarmante che non siamo più nell'epoca in cui qualsiasi film sui supereroi sbancava al boxoffice: il Sony Spider-Man Universe è sospeso dopo l'ennesimo tonfo, con Kraven Il Cacciatore.

Ospite di una conferenza della Bank of America, l'attuale CEO della Sony Pictures, Ravi Ahuja, ha avuto un'uscita di candore tragicomico sui flop di loro recenti cinecomic facenti capo al "Sony Spider-Man Universe", leggasi i film Marvel che possono realizzare senza dover render conto ai Marvel Studios, in nome dei sempre onorati vecchi diritti di sfruttamento cinematografico, ottenuti quando la Marvel cinematografica disneyana non esisteva. Kraven - Il cacciatore ha chiuso un trittico di capitomboli in compagnia di Morbius e Madame Web, con appena i Venom a sospendere ogni tanto la sassaiola. Il problema per Ravi è semplice: la sola presenza di supereroi non basta più per passare all'incasso. E già. Leggi anche Madame Web e Kraven flop, il CEO Sony: "La critica ci odia"

Cinecomic, per il CEO Sony si è chiusa un'era: "L'asticella per i film di supereroi era piuttosto bassa"

Persino la Disney / Marvel e la Warner / DC non sbancano più al boxoffice con i cinecomic: I Fantastici 4: Gli inizi è uscito dopo un paio di insuccessi e ha raggiunto con fatica i 500 milioni di dollari raccolti nel mondo, mentre Superman di James Gunn ha "solo" superato i 600. Facile ricordare come fino al 2019 un film con supereroi seminasse in scioltezza quelle cifre, toccando molto spesso il miliardo. Se persino i grandi sentono il fiato sul collo di un pubblico più selettivo, figuriamoci i pesci relativamente piccoli. La Sony se l'è cavata bene con i tre Venom (The Last Dance ha raccolto quasi 480 milioni, poco meno del secondo con 512, però assai meno del primo che arrivò agli 800). La major ha poi giocato con intelligenza la carta animata dello Spider-Man di Miles Morales, ma il suo "universo parallelo marveliano" non è mai decollato. Morbius ha rastrellato 167 milioni, Madame Web 100, Kraven - Il cacciatore addirittura 60. Numeri improponibili per questo tipo di prodotto, tanto che il Sony Spider-Man Universe è stato messo in stallo: rimane solo il lavoro in tandem con i Marvel Studios per Spider-Man: Brand New Day. Il CEO Ravi Ajuja riflette con rimpianto su un'epoca ormai passata del boxoffice:

C'è stato un periodo in cui qualsiasi cosa avesse i supereroi andava bene, quasi a prescindere. Credo che l'asticella per i film di supereroi fosse relativamente bassa. Intorno alla metà del decennio passato praticamente quasi tutti facevano numeri incredibili, ma ora anche i film di supereroi devono mostrare un grado di originalità. Devono aggiungere qualcosa di diverso. Devono creare una connessione emotiva col pubblico. Devono essere eventi culturali che si possano vendere come tali.