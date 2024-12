Madame Web e Kraven flop, il CEO Sony: "La critica ci odia"

News Cinema

Arriva sempre il momento in cui la critica cinematografica all'improvviso conta per le major: di solito si evoca l'indipendenza del pubblico dalle critiche, quando un film stroncato ha comunque successo, in caso contrario spettatori e spettatrici sarebbero "succubi" delle opinioni di chi recensisce per mestiere. A questo giro alimenta lo scontro tra le due fazioni il CEO della Sony Pictures, Tony Vinciquerra, intervistato dal Los Angeles Times. Se Madame Web e Kraven floppano è colpa di...

La critica è causa dei flop di Madame Web e Kraven - Il cacciatore, secondo il CEO Sony Pictures

Osserviamo i numeri: Madame Web, costato secondo Hollywood Reporter sui 100 milioni di dollari, ne ha raccolti nel mondo appena 100. Kraven - Il cacciatore, ancora in sala, ha avuto un budget sotto i 130 milioni (stando a Variety) e finora ne ha portati a casa sui 44/45. Sono numeri impietosi che hanno contribuito ad affossare la nomea del Sony's Spider-Man Universe, l'universo marveliano che per ragioni contrattuali e di diritti è parallelo al Marvel Cinematic Universe (se non quando c'è un intreccio nel nome di Spidey / Tom Holland). Con Morbius che andò appena in pari, sembra che gli investimenti non valgano la candela, ma il CEO della Sony Pictures, Tony Vinciquerra, ha una sua idea sulla responsabilità di questa situazione che ritiene ingiusta...

Madame Web ha floppato al cinema perché la stampa l'ha crocifisso. Non era un cattivo film, su Netflix è andato alla grande. [...] Lo stesso è successo a Kraven - Il Cacciatore. Per una qualche ragione la stampa ha deciso che non vuole farci fare questi film... la critica li ha praticamente distrutti. [...] Questi non sono film terribili, è solo che per un qualche motivo sono stati massacrati dalla critica. [...] Credo che avremo bisogno di ripensare la nostra strategia, perché ormai è stata avvelenata. Se ne faremo uscire un altro sarà distrutto, non importa quanto sia buono o cattivo.