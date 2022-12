Le risate che fanno bene: cinque recenti commedie italiane da vedere ora su NOW

News Cinema

Vediamo insieme alcune commedie italiane attualmente disponibili in streaming su NOW per dare spazio a risate e allegria.

Ci siamo. Innanzitutto, Buon Natale.

È tempo di vacanze scolastiche, pranzi e cene, panettoni e pandori, regali da spacchettare, familiari vicini e lontani, messaggi di auguri, riposo assoluto, film da vedere al cinema e film da vedere a casa. Ci soffermiamo su quest'ultima voce che rientra nelle attività domestiche. Capiterà che vogliate cercare un film, per un pomeriggio o una serata di distensione, probabilmente adatto a tutta la famiglia. Ed è anche plausibile che questa ricerca vada a scavare nel genere della commedia con il preciso obiettivo di farsi quattro risate in compagnia.

Bene. I titoli che vedete qui sotto sono tutti recenti commedie italiane disponibili su Sky e in streaming su NOW, una breve lista che potete consultare per scegliere il film che state cercando.

Beata te

Tratta dall'opera teatrale Farsi Fuori di Luisa Merloni, la commedia Sky Original Beata te è diretta da Paola Randi e ha come protagonista Serena Rossi. Accanto a lei Fabio Balsamo. La sceneggiatura è di Lisa Nur Sultan e Carlotta Corradi.

Il film affronta, con toni leggeri ma non banali, il delicato tema della maternità e della libera scelta. Racconta la storia di una donna di quarant'anni single che lavora come regista teatrale soddisfatta della propria vita. La troviamo prossima al debutto della sua versione teatrale dell'Amleto quando, il giorno del suo 40° compleanno, arriva a farle visita qualcuno di speciale. È nientemeno che l'Arcangelo Gabriele venuto a darle una notizia scioccante: presto avrà un figlio.

La donna chiede del tempo per pensarci su. Rimasto basito dalla richiesta, l'Arcangelo si ritrova costretto a restare sulla Terra in attesa di una decisione da parte di Marta. Il film Beata te è prodotto per Sky da Cinemaundici e Vision Distribution ed è disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW da 25 dicembre.



Beata te: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Chi ha incastrato Babbo Natale?

La magia del Natale è a rischio a causa della Wonderfast, un'azienda che si occupa di consegne online, nota in tutto il mondo. La ditta primeggia nel mercato del suo settore, ma c'è un solo periodo dell'anno nel quale si ritrova a essere la seconda: il Natale. Già, perché durante le festività natalizie è Babbo Natale a dominare il mercato delle consegne veloci. È per questo che l'azienda corrompe il capo degli elfi di Babbo Natale per convincerlo a far entrare nella fabbrica Genny Catalano, un truffatore noto come "re dei pacchi", nei panni di un nuovo manager che deve gestire le consegne.

Il compito di Genny è quello di far arrivare nelle case non i doni tanto attesi, ma dei veri e propri "pacchi", così da screditare l'efficienza di Babbo Natale. Chi ha incastrato Babbo Natale? è il film natalizio scritto, interpretato e diretto da Alessandro Siani che ha voluto accanto a sé Christian De Sica, Diletta Leotta e Angela Finocchiaro.



Guarda Chi ha incastrato Babbo Natale? su NOW



Chi ha incastrato Babbo Natale?: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Il mammone

La famiglia Bonelli è composta da padre, madre e figlio. Quest'ultimo ha 35 anni, un ottimo impiego come professore universitario e quell'indipendenza economica che gli permetterebbe di vivere da solo. Nonostante abbia ricevuto anche diverse offerte di lavoro, tra cui anche alcune all'estero, il giovane è deciso a continuare a vivere con mamma e papà completamente spensierato e felice. I genitori però sono arrivati al limite di sopportazione.

Cercano inizialmente di convincere con le buone il ragazzo ad andare via di casa e costruirsi una vita da solo. La missione si rivela davvero ardua e in casa Bonelli ha inizio una sorta di guerra fredda, mirata a responsabilizzare Aldo. Il 35enne, però, è determinato a non darla vinta ai genitori e a continuare a condurre lo stile di vita da "mammone" di sempre. Diretta da Giovanni Bognetti, la commedia Il mammone è interpretata da Diego Abatantuono, Angela Finocchiaro e Andrea Pisani.



Guarda Il mammone su NOW

Il sesso degli angeli

Il sesso degli angeli è il nuovo film scritto, diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni che si cala nella parte di Don Simone, un prete di frontiera che dice messa in una piccola cappella in difficoltà. Un giorno riceve la notizia della morte di un lontano zio che viveva in Svizzera. Il parente gli ha lasciato in eredità un'attività molto redditizia proprio a Lugano e il prete, fiducioso di poter aiutare la sua comunità con il denaro guadagnato, si precipita in loco.

Giunto sul posto, scopre che l'attività molto fruttuosa è un bordello, governato da una maitresse interpretata da Sabrina Ferilli. Amareggiato e in preda a mille dubbi logistici e morali, potrebbe trovare una soluzione grazie all'arrivo a sorpresa di una persona. Fanno parte del film anche Marcello Fonte e Massimo Ceccherini.



Guarda Il sesso degli angeli su NOW



Il sesso degli angeli: Trailer Ufficiale del Film - HD

Bla Bla Baby

Diretto da Fausto Brizzi, il film Bla Bla Baby segue la storia di un uomo di quarantacinque anni costretto a lavorare in un asilo nido aziendale, dopo una vita passata a inseguire il successo senza alcun risultato. Insieme a due colleghe, ogni giorno deve tenere a bada i figli dei dipendenti della società nella cui struttura si trova il nido. Un giorno il nostro protagonista va a casa di un amico scienziato e mangia un omogeneizzato alla platessa "contaminato" appena ritirato dal commercio.