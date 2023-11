Le Cronache di Narnia, il progetto di Greta Gerwig avvierà la produzione nel 2024

News Cinema

Dopo il successo di Barbie, Greta Gerwig tornerà al lavoro con Le Cronache di Narnia, un progetto che avvierà la produzione in casa Netflix a partire dal 2024.

Il talento di Greta Gerwig non è riconducibile soltanto al successo di Barbie. È anche vero, però, che il film live action ha dato una forte spinta alla sua notorietà. La regista, dopo aver guidato Barbie e Ken al cinema, si avvicinerà ad un nuovo, ambizioso progetto per Netflix: già da tempo è stato reso noto che lavorerà ad un nuovo adattamento de Le Cronache di Narnia. E, stando alle nuove informazioni, pare che si metterà all’opera molto presto, perché la produzione del film dovrebbe partire nel 2024.

Le Cronache di Narnia: la produzione del film di Greta Gerwig in partenza nel 2024

Il debutto alla regia è avvenuto nel 2017 con Lady Bird, film con protagonista Saoirse Ronan, seguito da Piccole Donne nel 2019 con un cast di tutto rispetto che ha incluso nuovamente la Ronan, spalleggiata da Emma Watson e Florence Pugh. Il 2023 invece è stato l’anno di Barbie, film campione d’incassi con protagonista Margot Robbie che ha generato forte interesse. Il pubblico continua ad interrogarsi sul potenziale di quell’universo Mattel in carne ed ossa, ma nel frattempo Greta Gerwig ha già selezionato il suo prossimo progetto che la spingerà verso la piattaforma di Netflix. Le Cronache di Narnia torneranno presto ad intrattenere il pubblico, anche se questa volta in streaming. Greta Gerwig lavorerà alla nuova saga per conto del colosso dello streaming ed è stato proprio Scott Stuber, responsabile di Netflix Film, a confermare che il progetto avvierà la produzione nel corso del 2024. Ai microfoni di Collider, intervistato in occasione della riapertura dell’American Cinematheque presso l’Egyptian Theatre di Hollywood, il responsabile Netflix ha garantito che c’è grande entusiasmo al pensiero di lavorare con Greta Gerwig e per un progetto così stimolante:

Penso che le persone ormai sappiano che stiamo cercando di mettere insieme Le Cronache di Narnia di Greta Gerwig e che vogliamo realizzare quel film, in produzione dall’anno prossimo.

Il responsabile Netflix non ha aggiunto ulteriori informazioni. Ad oggi, infatti, non sappiamo in che modo l’avvincente saga fantasy di C.S. Lewis prenderà vita in streaming né quando uscirà. Quando è trapelata la notizia, Greta Gerwig non ha nascosto l’ansia in merito ad un progetto così importante:

Non ho ancora avuto occasione di dedicarmi completamente a esso. Ma ho una gran paura, il che, a essere onesta, mi sembra un ottimo punto di partenza: quando ho paura è sempre un buon segno. Forse, quando smetterò con l'ansia, finirò col pensare: 'Okay, in effetti sarebbe meglio non farlo'. No, non voglio. Tutto ciò è straordinario.