La rivincita di Brendan Fraser: dopo The Whale un premio prestigioso al Festival di Toronto

Brendan Fraser, che sarà al Festival di Venezia 2022 con The Whale, riceverà dal Toronto Film Festival il Tribute Award for Performance, che premia la sua interpretazione proprio nel film di Darren Aronofsky. Ma perché l'attore torna solo ora sulla cresta dell'onda?

Brendan Fraser tornerà sugli schermi, prima della Mostra del Cinema di Venezia e poi delle nostre sale, con The Whale, che passerà anche per il Festival di Toronto. E proprio durante la manifestazione cinematografica che si svolge nella città canadese, il nostro riceverà un premio.

L'attore che è entrato nell’immaginario collettivo grazie al ruolo di Rick O'Connell della saga de La mummia iniziata nel 1999, potrà stringere tra le proprie mani il TIFF Tribute Award for Performance.

Fraser sarà solamente uno dei vari premiati nel corso di una cena di gala organizzata dalla TIFF Every Story Fund, un'associazione culturale che promuove, all'interno dell'industria cinematografica, l'uguaglianza, la diversità e l'inclusione. Lo scopo della serata è una raccolta fondi.

Dal Canada un premio a un canadesde d'adozione

Il Festival di Toronto è orgoglioso di consegnare il Tribute Award a Brendan Fraser, come ha spiegato Cameron Bailey, Direttore Artistico del TIFF:

Questo ex abitante di Toronto è stato una star dei film d'azione, un attore comico e il protagonista di commedie sentimentali. E’ per noi una grande emozione accoglierlo nella sua casa in qualità di attore che ci ha restituito una delle migliori interpretazioni dell'anno.

Come ha sottolineato Cameron Bailey, Brendan Fraser ha vissuto a Toronto, pur essendo originario di Indianapolis, e quindi è molto legato alla città canadese. Il riconoscimento suggella una ripartenza per l'attore, che non ha mai smesso di lavorare, pur non raggiungendo mai il successo di una volta. Negli anni del dopo-Mummia lo abbiamo visto in Misure straordinarie, Puzzole alla riscossa e ne I truffatori, ritrovandolo in No Sudden Move di Steven Soderbergh, ma The Whale segna sicuramente per lui un ritorno a un personaggio importante che ha la scena quasi tutta per sé. E poi si sa, a Hollywood trasformazione fisica è sovente sinonimo di Oscar.

La carriera di Brendan Fraser: dalla gloria alle difficoltà personali alla rinascita

Come ci ha raccontato tempo fa un articolo di Antonio Bracco, Brendan Fraser non ha avuto vita facile negli ultimi anni, in primis a causa di un brutto divorzio. Si è appassionato immediatamente al film di Darren Aronofsky, che gli ha imposto la sfida di diventare molto grasso. The Whale racconta infatti la storia di un uomo di 270 chili, un professore che soffre di un disturbo di alimentazione. La fonte di ispirazione è l'omonima pièce teatrale di Samuel D. Hunter e a interpretare l'adorata e lontana figlia dell’uomo è Sadie Sink alias la rossa Max di Stranger Things. Alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia il film sarà in competizione ed è probabile che regista e protagonista lo accompagnino in Laguna.

La carriera di Brendan Fraser è cominciata con un piccolo ruolo nel film drammatico con River Phoenix: Dogfight - Una storia d'amore (1991). L'attore è stato lanciato, nel 1992, da Scuola d'onore e si è fatto poi notare ne Il mio amico scongelato e in Airheads - Una band da lanciare, dove ha recitato al fianco di Steve Buscemi e Adam Sandler impersonando un musicista rock. Protagonista del thriller drammatico Sinistre ossessioni e simil-Tarzan in George, re della giungla?, Brendan ha restituito forse la sua performance migliore in Demoni e dei, dove ha duettato con Ian McKellen diretto da Bill Condon.

Senza nulla togliere a queste opere e alla trilogia de La Mummia, il film dove noi lo abbiamo amato di più, perché ci ha fatto ridere come non mai, è Sbucato dal passato, in cui faceva la parte di un bambinone cresciuto in un rifugio antiatomico che entrava in contatto con il mondo.

The Whale non ha ancora una data di uscita in Italia, possiamo però stare tranquilli perché sappiamo che arriverà al cinema, distribuito da I Wonder Pictures.