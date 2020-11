La Guerra del Vietnam e I migliori film in streaming che l'hanno rappresentata

News Cinema

Abbiamo scelto alcuni titoli indimenticabili in streaming che a partire dalla fine degli anni '70 hanno messo in scena l'orrore del conflitto in Vietnam (1965-1975)

Se la Seconda Guerra Mondiale permise al cinema bellico americano di realizzare numerose pellicole che esaltavano i valori più alti dello spirito democratico, tutt’altra storia si rivelò invece il conflitto in Vietnam. La guerra iniziata ufficialmente nel 1965 e conclusasi dieci anni dopo col ritiro delle truppe statunitensi dai territori occupati espose infatti i comuni cittadini a quanto le cose in realtà non funzionassero negli Stati Uniti a livello sociale, civile e politico. E alcuni dei più importanti autori della cosiddetta “Nuova Hollywood” scelsero di raccontare il Vietnam in tutto il suo orrore fisico e psicologico, producendo una serie di opere difficili da dimenticare. I cinque film in streaming scelti sono in larga parte pietre miliari non soltanto del genere, ma rappresentano alcuni dei momenti più alti che i rispettivi autori hanno ottenuto nella loro carriera. Buona lettura.

I migliori cinque film in streaming sulla Guerra del Vietnam

Il cacciatore

Apocalypse Now

Platoon

Full Metal Jacket

We Were Soldiers - Fino all'ultimo uomo

Il cacciatore (1978)

Il cacciatore: Il Trailer Ufficiale della versione restaurata del Film - HD

Il capolavoro di Michael Cimino è il primo, indimenticabile film ad addentrarsi dentro la follia del conflitto, esponendone il lato più oscuro, i campi di prigionia in cui i soldati americani vennero degradati a livello infimo. Epocale la sequenza della roulette russa in cui Robert De Niro e Christopher Walken si giocano la vita ma anche l’anima. Il senso di ineluttabilità che la prima parte del film costruisce con i minimi dettagli - come una goccia di vino che macchia un vestito immacolato da sposa - sono la base emotiva perché il dramma esploda nella seconda. Il cacciatore guadagna cinque premi Oscar tra cui film, regia e Walken come non protagonista. Nel cast anche una magnifica Meryl Streep. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Apple Itunes, TIMVision.

Apocalypse Now (1979)

Apocalypse Now: il trailer della versione in Blu-Ray

Adoperando l’impalcatura narrativa di Cuore di tenebra di Joseph Conrad Francis Ford Coppola compone un mosaico cinematografico che racconta come la guerra crei una propria logica interna, con regole che trascendono la comprensione umana, anzi la annullano. Il viaggio di Martin Sheen lungo il fiume che lo porterà a incontrare Marlon Brando e il suo regno di violenza rappresenta l’arco narrativo più potente della storia del cinema contemporaneo, sorretto da una messa in scena che non avrà mai eguali. Apocalypse Now rappresenta un film senza passato o futuro: troppo diverso da qualsiasi altra cosa mai fatta. L’esplosione del concetto di autore all'interno del sistema industriale americano. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Apple Itunes, TIMVision.

Platoon (1986)

Il racconto della guerra da chi l’ha veramente vissuta. Platoon è senza dubbio il film più empatico tra i capolavori girati sul Vietnam, quello che propone una visione maggiormente netta tra Bene e Male, impersonati dai personaggi di Willem Dafoe e Tom Berenger, che si scontrano per l’anima di Charlie Sheen. Oliver Stone costruisce un viaggio emotivo di rara potenza, arrivando al cuore del pubblico grazie a un film nerboruto, melodrammatico ed estremamente efficace. La sequenza della battaglia finale e della resa dei conti è da antologia. Quattro premi Oscar tra cui miglior film e miglior regia. Disponibile su Rakuten TV, Apple Itunes, NOW TV.

Full Metal Jacket (1987)

Full Metal Jacket: Il Trailer Ufficiale della versione 4K del Film - HD

Anche il genio di Stanley Kubrick decide di confrontarsi col Vietnam iniziando però dalle radici della negazione dell’umanità, ovvero i campi di addestramento militare. Full Metal Jacket è un capolavoro spezzato in due, magnificamente geometrico dove tutto quello che viene seminato nella prima parte si trasforma in sangue da raccogliere nella seconda. Il rigore della visione di Kubrick non ha eguali, la sua lucidità nell'esporre l’annichilimento dell’essere umano di fronte alla macchina della guerra diventa un congegno a orologeria. Il conflitto più devastante è quello che nasce dalla mente umana. Cinema che gela il sangue nelle vene. Disponibile su Rakuten TV, Chili, Google Play, Infinity, Apple Itunes, Amazon Prime Video.

We Were Soldiers - Fino all'ultimo uomo (2002)

Quando Mel Gibson decide di andare in guerra - che si tratti di Hacksaw Ridge o Braveheart - di solito ne nasce qualcosa di efficace. E infatti We Were Soldiers mette in scena con potenza cinematografica la prima grande battaglia dei soldati americani in Vietnam, una carneficina che fece comprendere a tutti quanto il conflitto sarebbe stato devastante. Diretto dal fido Randall Wallace, il film offre uno spettacolo veritiero e insieme spettacolare, un war-movie solido e senza sbavature. Film da riapprezzare, cinema artigianale dove ogni componente si trova al posto giusto. Disponibile su Chili, Netflix, Amazon Prime Video.

Molti altri film raccontano la Guerra del Vietnam in maniera diretta o tangenziale, come ad esempio quelli che rappresentano le difficoltà dei veterani. Titoli che meriterebbero un articolo a parte, cinema di grande livello come ad esempio Nato il 4 luglio sempre di Oliver Stone. Merita infine segnalazione il notevole Tigerland di Joel Schumacher, con un intenso Colin Farrell a inizio carriera, rappresentazione dolorosa dell’addestramento militare che prepara molti giovani, troppi giovani, a un destino terrificante.