La Figlia Oscura, la vacanza fra ricordi e tensione, il bellissimo esordio alla regia di Maggie Gyllenhaal

Un lungo viaggio per Maggie Gyllenhaal e per la protagonista del suo esordio alla regia: La Figlia Oscura, tratto dal romanzo di Elena Ferrante, forte di tre candidature all'Oscar e del premio per la migliore sceneggiatura a Venezia, è da oggi al cinema distribuito da BIM.

Una tensione che sale, come la marea a fine pomeriggio sulle rive del mare. Un mare alternativamente da cartolina e inquietante, come le persone che incontra Leda, la protagonista interpretata in maniera eccellente da Olivia Colman, nominata all’Oscar per il ruolo. Stiamo parlando de La figlia oscura, adattamento di un romanzo di Elena Ferrante in uscita per BIM distribuzione, che segna l’esordio alla regia di un’altra grande donna: Maggie Gyllenhaal.

Un’attrice coraggiosa, sempre personale nella scelta dei suoi ruoli, che passa dietro alla macchia da presa affrontando una storia avvincente e conosciuta da milioni di lettori, proprio come la sua misteriosa autrice, ormai la più popolare e letta autrice italiana in tutto il mondo. Nel cast del film anche Dakota Johnson, Peter Sarsgaard, compagno della regista, Ed Harris, Jessie Buckley e la nostra Alba Rohrwacher in un piccolo ruolo voluto con forza dalla Gyllenhaal.

Durante una vacanza al mare da sola, Leda (Olivia Colman) rimane incuriosita e affascinata da una giovane madre e dalla sua figlioletta mentre le osserva sulla spiaggia. Turbata dal loro inusuale rapporto, e dalla chiassosa e minacciosa famiglia allargata, Leda è sopraffatta dai suoi stessi ricordi personali dei sentimenti di terrore e confusione provati nelle prime fasi della maternità. Un gesto impulsivo sconvolge Leda e la proietta nello strano e sinistro mondo della sua stessa mente, dove è costretta ad affrontare le scelte non convenzionali che ha compiuto quando era una giovane madre e le loro conseguenze.

La figlia oscura ha ottenuto tre candidature agli Oscar, per la migliore attrice, Olivia Colman, per la non protagonista Jessie Buckley e per la sceneggiatura non originale scritta in solitario da Maggie Gyllenhaal. Aggiungiamo a questo la presentazione in concorso alla scorsa Mostra del cinema di Venezia, con tanto di riconoscimento per la sceneggiatura e due nomination ai Golden Globe e ai BAFTA. Il tutto per un film definito da Hollywood Reporter “uno dei migliori dell’anno”.

Un gradito plauso è giunto al film direttamente da Elena Ferrante, che ha utilizzato parole inconsuete per una persona (o meglio un nom de plume) normalmente schiva e poco loquace, commentando il premio ottenuto agli Independent Spirit Awards, dove ha portato a casa miglior film, regia e la “solita” sceneggiatura non originale.

"A chi ha saputo riconoscere il gran lavoro di Maggie va tutta la mia gratitudine. Lei ha dovuto scucire la veste letteraria che, quasi venti anni fa, ho cucito addosso con grande apprensione a una vicenda che mi pareva difficile da raccontare. Ero preparata, devo dire, all’idea che, di fronte alla materia nuda del racconto - non la gioia, ma il peso della maternità nella vita di una donna, - Maggie si sarebbe spaventata e avrebbe accantonato il progetto. Invece no. Con grande abilità, ha dato alla mia storia un nuovo vestito apposta per il cinema. L’ha disegnato con la sua esperienza, la sua cultura, il suo sentimento. Questo abito che ha reinventato mi è piaciuto moltissimo. Ormai è pienamente suo, le sta benissimo. E sono felice che sia piaciuto anche a voi. Grazie ancora, grazie, grazie.”