La fattoria degli animali, il cartoon sarà diretto da Andy Serkis

Sarà Andy Serkis a dirigere il nuovo adattamento di La fattoria degli animali di George Orwell, con la sceneggiatura di Nicholas Stoller e la realizzazione tecnica a cura della Cinesite.

Risalente al 1945, "La fattoria degli animali" di George Orwell è una novella diventata quasi proverbiale col suo "Tutti gli animali sono uguali. (ma alcuni sono più uguali degli altri)": si tratta di una satira favolistica del regime comunista, che lo scrittore ebbe difficoltà a farsi pubblicare durante la II Guerra Mondiale, quando l'allenza con l'URSS era indispensabile. Il libro sarà oggetto di un nuovo adattamento animato con la regia di Andy Serkis, per la compagnia Aniventure e The Imaginarium, con le animazioni realizzate presso la Cinesite. Leggi anche Venom incontrerà Spider-Man: Andy Serkis promette che succederà

La fattoria degli animali, il destino nei film di animazione

La fattoria degli animali diretto da Andy Serkis e sceneggiato da Nicholas Stoller, non è il primo adattamento sotto forma di film di animazione del classico di George Orwell. Il precedente cartoon La fattoria degli animali del 1954 è infatti famoso per essere stato il primo lungometraggio animato britannico a ricevere una distribuzione internazionale (anche per intercessione della CIA, che lo cofinanziò e aveva interesse a diffonderne le idee, nel contesto della Guerra Fredda).

Per chi non avesse dimestichezza col testo dell'autore che avrebbe di lì a poco firmato 1984, la storia racconta degli animali di una fattoria che si ribellano alla dittatura degli uomini sotto il comando del maiale Palla di Neve, decidendo di autogestirsi in nome dell'eguaglianza: presto però diventa evidente che l'eguaglianza non è esattamente in cima alle priorità di chi comanda, quando Palla di Neve viene defenestrato dall'altro maiale Napoleone, che ha un'idea ben diversa della società.

Andy Serkis è passato di recente sugli schermi sia come attore, nei panni di Alfred in The Batman, sia come regista di Venom: La furia di Carnage, un successo al boxoffice da 500 milioni di dollari.