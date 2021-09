Venom incontrerà Spider-Man: Andy Serkis promette che succederà

News Cinema

Per il futuro di Venom, e quindi in eventuali sequel di Venom: La Furia di Carnage, Andy Serkis assicura la presenza di Spider-Man, come già sognava Tom Hardy.

Ricordate quando, nel mese di agosto, vi avevamo detto che Tom Hardy avrebbe tanto desiderato un incontro fra Eddie Brock/Venom e Peter Parker/Spider-Man? Ebbene, sembra che questo suo desiderio in futuro verrà esaudito. Ad annunciarlo è Andy Serkis, il regista di Venom: La Furia di Carnage.

Se il sequel di Venom avrà successo, è molto probabile che si farà un altro film, come lo stesso Tom Hardy aveva spiegato, e quindi il crossover è possibile, anche se Venom non fa parte dell'MCU e la Sony, a cui appartiene Morbius con Jared Leto, ha gentilmente "prestato" alla Marvel Spider-Man, che vedremo per la terza volta in Spider-Man: No Way Home. Ma queste sono quisquilie, perché Andy Serkis garantisce l'incontro al vertice fra l'Uomo Ragno e Venom. Ecco cosa ha detto in un'intervista a IGN:

Guardate, è la domanda che tutti si pongono. Vogliono sapere se Venom incontrerà Spider-Man, ma, per quanto mi riguarda, non accadrà mai. Sto scherzando, certo che accadrà, ma credo che ci siano tante di quelle cose… Guardate, dipende quando vogliamo arrivarci e quanto. Se la gente desidera altre storie su Venom, parlare direttamente di Spider-Man potrebbe nel frattempo farci perdere per strada tantissimi favolosi supercattivi. Quindi andare di corsa in quella direzione significherebbe chiudere una porta.

Poi Serkis ha dichiarato che in futuro Venom potrebbe essere al centro di storie favolose, magari incentrate sui cattivi del Ravencroft Institute, manicomio per supereroi pazzi e criminali, anche se tutti bramano un incontro fra Venom e Spider-Man. Per il regista, come già detto, incentrare un film solo su questo argomento rischierebbe di impoverire l'argomento Venom.

Venom: La furia di Carnage invaderà le nostre sale il 14 ottobre, interpretato anche da Woody Harrelson, che sarà la nemesi del protagonista (Cletus Kasady/Carnage), e poi da Michelle Williams (Anne Weyng) e Naomie Harris (Shriek).