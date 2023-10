La chimera: ecco il trailer ufficiale del nuovo film di Alice Rohrwacher

News Cinema

Presentato in prima mondiale Cannes, il film è nella Selezione Ufficiale della Festa del Cinema di Roma e arriverà nelle sale di tutta Italia dal 23 novembre con 01 Distribution.

Col suo primo film, Corpo celeste, fu selezionata per la Quinzaine des Réalisateurs, oggi diventata des Cinéastes, termine gender neutral.

Poi, con Le Meraviglie e Lazzaro felice a Cannes è arrivata in Selezione Ufficiale, e in Concorso, e ha portato a casa un Gran Premio Speciale della Giuria. Come autrice di cortometraggi, poi, ha collaborato con l'artista JR in Omelia Contadina, e ricevuto una nomination all'Oscar per Le Pupille.

Ci sono pochi dubbi, è facile dire, che Alice Rohrwacher è una delle nostre autrici più amate e stimate, e non sono pochi quelli che aspettano che finalmente arrivi nei cinema italiani anche il suo nuovo lungometraggio, La Chimera, anche questo presentato in concorso a Cannes e presto nella sezione Best of della Festa del Cinema di Roma 2023.

La chimera arriverà nelle nostre sale dal 23 novembre con 01 Distribution, e questo è finalmente il suo trailer ufficiale:



La Chimera: Il Trailer Ufficiale del Film di Alice Rohrwacher - HD



Oltre che a Cannes e a Roma, La chimera è stato presentato nel programma di festival come Toronto, New York e Telluride dove ha ricevuto il prestigioso Silver Medallion Award, premio assegnato ogni anno ad artisti che hanno dato un contributo decisivo al mondo del Cinema.

Ambientato negli anni '80, nel mondo clandestino dei "tombaroli", La Chimera racconta di un giovane archeologo inglese (Josh O'Connor) coinvolto nel traffico clandestino di reperti archeologici. Completano il cast Isabella Rossellini, Carol Duarte, Alba Rohrwacher e Vincenzo Nemolato.

Questa qui di seguito è la trama ufficiale del film, di cui potete leggere anche la recensione di Federico Gironi.

Ognuno insegue la sua chimera senza mai riuscire ad afferrarla. Per alcuni è il sogno del guadagno facile, per altri la ricerca di un amore ideale…

Di ritorno in una piccola città sul mar Tirreno, Arthur ritrova la sua sciagurata banda di tombaroli, ladri di corredi etruschi e di meraviglie archeologiche. Arthur ha un dono che mette al servizio della banda: sente il vuoto. Il vuoto della terra nella quale si trovano le vestigia di un mondo passato. Lo stesso vuoto che ha lasciato in lui il ricordo del suo amore perduto, Beniamina. In un viaggio avventuroso tra vivi e morti, tra boschi e città, tra feste e solitudini, si svolgono i destini intrecciati di questi personaggi, tutti alla ricerca della Chimera.