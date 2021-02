L'amore oltre la guerra: tra storia vera e fantasia il thriller romantico con Jai Courtney e Lily James

News Cinema

Il film del 2016 The Exception, intitolato in italiano L'amore oltre la guerra, racconta una storia di fantasia intorno a eventi realmente accaduti.

Il thriller romantico L'amore oltre la guerra, il cui titolo originale è The Exception, è basato sul romanzo del 2003 The Kaiser's Last Kiss di Alan Judd, inedito in Italia, ed è anche uno degli ultimi lavori dell'attore Christopher Plummer recentemente scomparso all'età di 91 anni.

Il film racconta la storia di un capitano dell'esercito tedesco di nome Stefan Brandt (interpretato da Jai Courtney) inviato in Olanda presso l'abitazione del Kaiser Guglielmo II (Wilhelm II), che vive in esilio in un palazzo vicino Utrecht. Siamo all'inizio della Seconda Guerra Mondiale e la Germania nazista sta espandendo il suo dominio in Europa. Il capitano Brandt ha il compito di proteggere il Kaiser, terzo e ultimo imperatore tedesco, che potrebbe essere nel mirino degli Alleati. Nonostante tra gli ordini ricevuti ci sia quello di non avere contatti con la servitù del Kaiser, Brandt si innamora della domestica Mieke (interpretata da Lily James), che scopre successivamente essere ebrea. Trovandosi in una situazione estremamente rischiosa e avendo entrambi una missione da portare avanti, i due non vogliono rinunciare al loro amore.

L'amore oltre la guerra: è una storia vera quella raccontata dal film?

Così come si può leggere nelle pagine del sopracitato romanzo da cui è tratto, L'amore oltre la guerra racconta una storia che mescola personaggi ed elementi di fantasia con eventi e situazioni realmente accadute. Il Kaiser (parola tedesca che significa Imperatore) Wilhelm II è stato l'ultimo Imperatore Tedesco e Re di Prussia e governò con entrambi i titoli dal 1888 al 1918. Conservatore fino al midollo e grande sostenitore di una politica militarista, fu ritenuto uno dei responsabili dello scoppio della Prima Guerra Mondiale per l'appoggio dato all'Austria e l'apertura delle ostilità nei confronti della Russia. Quando la guerra cessò, il Kaiser fu costretto ad abdicare e si ritirò in esilio in Olanda mentre la Germania poneva fine alla monarchia in favore di una repubblica.

L'amore oltre la guerra si ambienta nel 1940, quando il Kaiser era in esilio da ventuno anni. La Germania di Hitler stava invandendo l'Olanda senza che quest'ultima opponesse resistenza per manifesta inferiorità militare. L'avanzata tedesca pose dei dubbi sulla sicurezza di Wilhelm II, il quale poteva diventare una figura sensibile agli occhi degli inglesi o dei francesi, non necessariamente come obiettivo per un assassinio. Winston Churchill gli offrì asilo in Inghilterra ma lui, al contrario di quanto fecero i reali olandesi, rimase nel suo palazzo di Doorn sotto l'occupazione tedesca. I personaggi del capitano nazista Stefan Brandt e della domestica Mieke, così come la loro storia d'amore, sono inventati dall'autore del romanzo Alan Judd (nel libro i loro nomi sono Martin Krebbs e Akki).

Nel film si vede il capo delle SS Heinrich Himmler arrivare in visita alla residenza del Kaiser. Questo evento non è realmente accaduto, ma si ispira a quando, anni prima in circostanze diverse, fu il luogotenente di Hitler nonché presidente del Reichstag Hermann Göring a raggiungere l'ex imperatore. Wilhelm II sperava che il crescente potere del partito nazista potesse reinstaurare la monarchia in Germania e far salire al trono suo figlio primogenito Guglielmo di Prussia, ex principe ereditario, ma ovviamente non andò così. Göring si recò dal Kaiser nel 1933 e gli fece firmare un accordo per cui avrebbe goduto del massimo supporto del governo tedesco soltanto se non avesse mai criticato il Terzo Reich.

Qui sotto il trailer in lingua originale di L'amore oltre la guerra.