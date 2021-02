Christopher Plummer addio: ci ha lasciato il grande attore canadese

News Cinema

Christopher Plummer è morto il 5 febbraio all'età di 91 anni. I suoi ultimi film sono stati Cena con delitto e Era mio padre, ma il suo ruolo più famoso è quello del capitano Van Trapp in Tutti insieme appassionatamente.

Arriva nella serata del 5 febbraio la notizia della scomparsa, all'età di 91 anni, del grande attore canadese Christopher Plummer. La causa della morte, ha rivelato la moglie Elaine Taylor, è stata una caduta in cui ha battuto la testa. Le nuove generazioni lo conoscono sicuramente per il ruolo del patriarca in Cena con delitto - Knives Out e per aver sostituito Kevin Spacey, rigirando le scene di Tutti i soldi del mondo di Ridley Scott, ottenendo una candidatura all'Oscar per la parte. Plummer può vantare una carriera di quasi 70 anni a teatro, al cinema e in televisione di quasi settant'anni, un Oscar vinto per Beginners nel 2012, un'altra candidatura nel 2010 per The Last Station, un Golden Globe, un premio Emmy, un BAFTA e innumerevoli altri riconoscimenti. È stato sposato tre volte, ed ha avuto un'unica figlia che ha seguito le sue orme, Amanda Plummer

Ma il ruolo per cui resterà nella storia è quello del capitano Von Trapp di Tutti insieme appassionatamente (The Sound of Music, 1965), il musical più sdolcinato e più amato di sempre, dov'era il bellissimo vedovo con sette figli che conquistava il cuore della governante interpretata da Julie Andrews. Eppure non era un uomo facile: fu licenziato su richiesta del cast per il suo caratteraccio, nel 1971, dall'allestimento di Coriolanus, rappresentato al National Theatre di Londra, e sostituito da Anthony Hopkins. E non fu mai tenero nemmeno verso il musical che lo lanciò nello stardom internazionale.

Troppo lunga e densa la sua carriera per riassumerla in poche righe. Tra i film interpretati da Christopher Plummer ricordiamo La caduta dell'impero romano, Edipo Re, Waterloo, La pantera rosa colpisce ancora, ed è stato pure l'imperatore in Scontri stellari oltre la terza dimensione di Luigi Cozzi. Nel 1991 è apparso nel film di Star Trek Rotta verso l'ignoto e lo ricordiamo in L'esercito delle 12 scimmie, Syriana, Inside Man, The Tempest, Elsa & Fred e Millennium - Uomini che odiano le donne. Il pubblico televisivo lo ricorda nel grande successo di Uccelli di rovo, dove era l'arcivescovo. A teatro ha ricoperto tutti i ruoli scespiriani e le opere di Bertolt Brecht, Peter Shaffer, Neil Simon e Harold Pinter. Nel 1973 ha vinto il Tony come protagonista di Cyrano.

Quando vinse l'Oscar, nel 2012, fu per Beginners, la storia agrodolce di un padre e un figlio, in cui aveva il ruolo di Hal, un uomo che fa un entusiastico coming out dopo un matrimonio durato decenni e la morte della moglie. Stringendo la statuetta, a 82 anni, le si rivolse dicendo: "Hai solo 2 anni più di me, tesoro. Dove sei stata tutto questo tempo?". Non ne nascono più di personaggi di questo calibro.