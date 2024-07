Kevin Costner stava male sul set di Il diritto di contare: "Volevo piangere"

News Cinema

Elegante non protagonista in Il diritto di contare con Octavia Spencer, Kevin Costner ha rivelato di avere avuto problemi di salute durante le riprese: nessuno se n'è accorto, perché era pieno di morfina. Il problema? Molto comune...

Kevin Costner ci riesce simpatico perché è anche uno dei pochi ultimi veri "duri" rimasti a Hollywood: non solo perché si è autofinanziato, rischiando parecchio, la sua epopea western monumentale Horizon: An American Saga (la prima parte è al cinema dal 4 luglio), ma anche perché non disdegna un'autoironia sfacciata in alcune circostanze. Chiacchierando con People, ha per esempio ammesso che ha recitato la maggior parte delle scene di Il diritto di contare in condizioni fisiche a dir poco precarie... imbottito di morfina. Ma cos'era successo? Un imprevisto che capita a molti... Leggi anche Yellowstone, Kevin Costner chiarisce una volta per tutte: "Non tornerò" Il Diritto di Contare: Il trailer italiano del film - HD

Kevin Costner ha recitato sotto morfina in Il diritto di contare

Il diritto di contare, che ha ricevuto tre nomination all'Oscar, era un progetto in cui Kevin Costner non rivestiva il ruolo del protagonista, ma al quale teneva molto: raccontava di come la NASA demolì le resistenze razziali al coinvolgimento di scienziate afroamericane nel programma spaziale degli anni Sessanta. Interpretato da Taraji P. Henson, Octavia Spencer e Janelle Monáe, vedeva Costner nella parte di Al Harrison, immaginario responsabile dello Space Task Group, il personaggio che realizza quanto la segregazione razziale stia inibendo il progresso degli Stati Uniti. Non era una persona realmente esistita, ma per ragioni legali fondeva in un solo personaggio tre individui diversi che agirono all'epoca. Poteva andare tutto bene, però Kevin si trovò presto di fronte a una prova inaspettata: una micidiale colica renale... della quale nessuno si accorse!

Mi son fatto dieci giorni di lavoro con le endovene, ma non mi sono assentato nemmeno una volta. In vita mia non mi sono mai presentato ubriaco sul set, mai lavorato sotto stupefacenti, ma per le due ultime settimane su quel film ero sotto morfina. Non so nemmeno come successe, ero normale per tre giorni di lavoro e poi mi accadde qualcosa. Tra un ciak e l'altro mi andavo a sedere nella mia roulotte con un'endovena di morfina nel braccio. Alla fine dovetti coprirmi le braccia per non far vedere i buchi. Volevo piangere, ma davanti a tutti non potevo, quindi lo tenni per me.