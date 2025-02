Kathleen Kennedy e la fine della sua presidenza alla Lucasfilm: "È da tempo che ne discutiamo"

News Cinema

Dopo giorni di speculazioni, Mike Fleming Jr. di Deadline ha raggiunto Kathleen Kennedy stessa, per sapere se le notizie riguardanti le sue dimissioni da Presidente della Lucasfilm fossero vere o meno. Sì, c'è del vero, ma le tempistiche e la sua successione non sono ancora definite. E spiega quali progetti di Star Wars proseguono.

Dopo che nei giorni scorsi è arrivata la notizia ufficiosa delle dimissioni di Kathleen Kennedy dalla Presidenza Lucasfilm, entro la fine dell'anno, sono partite anche le speculazioni sulla sua possibile successione. Il reporter Mike Flemng Jr. di Deadline ha deciso di andare direttamente alla fonte, cioè di chiedere alla stessa Kathleen una conferma dei suoi piani per il futuro prossimo e più lontano. Riassumiamo alcuni punti cardine dell'intervista, ma anticipiamo: sì, l'intenzione assolutamente c'è, ma le tempistiche non sono chiare né a lei né alla Disney. Leggi anche Lucasfilm, Kathleen Kennedy lascerà la Presidenza a fine 2025 Lucasfilm, Dave Filoni nuovo presidente dopo Kathleen Kennedy? Con o senza Jon Favreau?

Kathleen Kennedy conferma di voler lasciare la presidenza Lucasfilm, ma non ci sono date, ecco i progetti in ballo