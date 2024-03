Karate Kid: Joshua Jackson si unisce al cast del film Sony (e torna al cinema dopo quasi 10 anni)

News Cinema

Joshua Jackson entra ufficialmente nel cast del nuovo film di Karate Kid, targato Sony Pictures. Un grande ritorno, poiché sono circa 10 anni che l'ex star di Dawson's Creek non prende parte ad un lungometraggio. Jackson reciterà accanto a Ralph Macchio e Jackie Chan.

Il 13 dicembre 2024, grazie a Sony Pictures, arriverà nei cinema Karate Kid, nuovo capitolo della saga iniziata nel 1984 con il film diretto da John G. Avildsen. Le star del franchise Ralph Macchio e Jackie Chan, com'è noto, torneranno nei rispettivi ruoli di Daniel LaRusso e Mr. Han. Nelle ultime ore, inoltre, abbiamo appreso che anche Joshua Jackson si è unito al cast.

L'attore canadese, divenuto popolare per il ruolo di Pacey nell'iconica serie Dawson's Creek, non prende parte ad un lungometraggio dal 2015. Da allora, ha prediletto apparizioni più meno fulminee in prodotti televisivi, dunque si tratta di un atteso ritorno. Non conosciamo ancora molti dettagli sulla trama di Karate Kid, né il ruolo che andrà ad interpretare Jackson, premiato recentemente con il People's Choice Award per la serie tv Dr Death.

È noto che il film in arrivo sarà diretto da Jonathan Entwistle e sarà un crossover che “segnerà una continuazione della mitologia del franchise originale”. La sceneggiatura porta la firma di Rob Lieber. Per il ruolo del protagonista è stato scelto Ben Wang, già visto al fianco di Michelle Yeoh e Ke Huy Quan nella serie American Born Chinese, disponibile su Disney+ . Il giovane attore è esperto in molte forme di arti marziali, tra cui Karate, Wing Chun/Kung Fu, Gumdo, Kempo e Taekwando.

Secondo le indiscrezioni, la storia si concentrerà su un adolescente cinese (Wang) che troverà forza e direzione grazie alle arti marziali e a due mentori duri, saggi e molto diversi fra loro.L'uscita di Karate Kid era prevista per il 7 giugno 2024. Tuttavia, lo sciopero di sceneggiatori e attori ha obbligato la produzione a posticipare al periodo natalizio.

I film di Karate Kid hanno incassato 618 milioni di dollari a livello globale negli ultimi tre decenni. Al primo capitolo ha fatto seguito, nel 1986, Karate Kid II – La storia continua, ancora diretto da Avildsen. Il successo di quest'ultimo spianò la strada per Karate Kid III – La sfida finale (1989), che tuttavia fu stroncato dalla critica e fu un disastro al box office.

Nel 1994 è uscito Karate Kid 4, diretto da Christopher Cain, che, a dieci anni dalla pellicola originale, ha tentato di dare al franchise un'impronta femminile con Hilary Swank e Pat Morita, star del primo film, di nuovo nel ruolo di Miyagi. L'operazione fu un clamoroso flop, malgrado la critica abbia apprezzato la performance dei protagonisti. Il cerchio si è chiuso nel, 2010, con il reboot The Karate Kid – La leggenda continua. In quest'ultimo, Jackie Chan e Jaden Smith, figlio di Will Smith, ereditarono i ruoli dei già citati Pat Morita e Ralph Macchio.

A tal proposito, una certezza è che, nel nuovo progetto, il giovane Smith non ci sarà. Non resta che scoprire come verrà accolto il ritorno in grande spolvero della saga, di nuovo sulla cresta dell'onda grazie alla serie tv spin-off Cobra Kai.