Karate Kid, il protagonista del nuovo film è Ben Wang

Il nuovo capitolo di Karate Kid al cinema avrà come protagonista il Ben Wang di American Born Chinese. Nel film sono previsti anche Jackie Chan e Ralph Macchio. Quando sarà in sala?

La Sony ha annunciato il protagonista del nuovo capitolo cinematografico di Karate Kid: si tratta di Ben Wang, già al centro della serie American Born Chinese su Disney+: a dispetto delle sue passate esperienze, secondo The Hollywood Reporter l'attore ha superato una selezione molto vasta, tra 10.000 aspiranti nuovi interpreti, proprio perché rispondeva alle esigenze di un copione non ancora rivelato. Il film non sembra tuttavia un reboot, almeno a quanto si sa finora. Leggi anche American Born Chinese: Disney+ cancella la serie con Michelle Yeoh dopo una sola stagione

Il nuovo Karate Kid sulla East Coast, partecipano Ralph Macchio e Jackie Chan

Il nuovo progetto cinematografico Sony per Karate Kid sembra costruito sui precedenti lavori, non si propone di "sostituirli": la trama del film, che sarà in sala molto presto, già nel dicembre di quest'anno, seguirebbe un adolescente cinese sulla East Coast (il Ben Wang di American Born Chinese), che trova un senso nella sua vita grazie alle arti marziali, istruito da... qualcuno. Si vocifera che i mentori potrebbero essere addirittura due. Il fatto che Ralph Macchio e Jackie Chan partecipino al lungometraggio fa pensare che possa trattarsi proprio dei loro personaggi. Ricordiamo a chi magari sia troppo giovane che Macchio è stato il protagonista di Per vincere domani - The Karate Kid (1984), Karate Kid II - La storia continua... (1986) e Karate Kid III - La sfida finale (1989), oltre ad aver recuperato il ruolo di Daniel LaRusso nella serie Cobra Kai (2018-2022). L'equivalente di Pat Morita, il maestro dei film citati, fu invece interpretato da Jackie Chan nel remake The Karate Kid - La leggenda continua (2010), dove il discepolo era Jaden Smith, figlio di Will, e la storia era ambientata a Pechino.

La regia del nuovo Karate Kid è affidata al Jonathan Entwistle di The End of the F***ing World, mentre la sceneggiatura è a cura di Rob Lieber, che per la Sony ha già scritto Peter Rabbit. Ricordiamo che gli exploit cinematografici della saga non sono in realtà stati solo quattro, uscì anche un Karate Kid 4 nel 1994, con protagonista un'allora giovanissima Hilary Swank (sempre allenata da Pat Morita, scomparso nel 2005).