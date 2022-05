Jurassic World - Il Dominio: lo straordinario legame tra Owen e Blue in un nuovo video backstage esclusivo!

News Cinema

Con questo video backstage che vi presentiamo in anteprima esclusiva, potete prepararvi al meglio a Jurassic World - Il Dominio: com'è cominciato il rapporto tra Owen (Chris Pratt) e la velociraptor Blue? Come si concluderà la loro storia? La risposta è solo al cinema dal 2 giugno.

Il 2 giugno sarà al cinema Jurassic World - Il dominio, capitolo finale della nuova trilogia di Jurassic Park: tra le storie che troveranno la loro conclusione c'è senz'altro quella di Owen e Blue, come viene raccontato in questo video backstage che vi presentiamo in anteprima esclusiva. Owen è il personaggio interpretato da Chris Pratt, mentre Blue è la Velociraptor che Owen ha seguito nella crescita e che ora avrà un ruolo molto importante nella storia di questo terzo capitolo...



Jurassic World: Il Dominio: Video Backstage Esclusivo: Owen e Blue, un rapporto straordinario - HD

Jurassic World - Il dominio, Blue la Velociraptor, sua figlia e Owen

In Jurassic World - Il dominio non è solo la storia dei personaggi umani della trilogia a trovare una conclusione: sin da Jurassic World, il pubblico ha imparato a conoscere Blue, una Velociraptor allevata da Owen (Chris Pratt). In quel film, come ci viene ricordato dalla featurette, Blue aveva perso la sua famiglia, mentre in Jurassic World - Il regno distrutto si era trovata catapultata fuori dal suo habitat. In Il dominio invece Blue ha una figlia alla quale badare, e ancora Owen è l'unico sul quale l'animale possa contare, proprio perché Owen stesso deve in parallelo badare a un "esemplare" della sua stessa specie più giovane: la Maise Lockwood (Isabella Sermon) conosciuta nel capitolo precedente, il primo clone umano mai esistito nell'universo di Jurassic Park. Questa situazione mette più che mai Owen e Blue sullo stesso piano: la sopravvivenza e la protezione della famiglia contano allo stesso modo per entrambi... Leggi anche Jurassic World - Il dominio, la differenza con Jurassic Park per Sam Neill

Jurassic World - Il Dominio: la trama ufficiale e il trailer italiano del film, al cinema dal 2 giugno

Dal 2 giugno vivi la conclusione epica dell'era Giurassica, con due generazioni che si incontrano per la prima volta. Chris Pratt e Bryce Dallas Howard sono affiancati dalla vincitrice dell'Oscar® Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill in Jurassic World Il Dominio, un'audace nuova avventura mozzafiato che abbraccia il mondo.

Dall'architetto e regista di Jurassic World Colin Trevorrow, Il Dominio si svolge quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar. I dinosauri ora vivono e cacciano insieme agli umani in tutto il mondo. Questo equilibrio fragile rimodellerà il futuro e determinerà, una volta per tutte, se gli esseri umani rimarranno i predatori dominanti su un pianeta che ora condividono con le creature più temibili della storia. Jurassic World - Il Dominio, di Universal Pictures e Amblin Entertainment, spinge il franchise da oltre 5 miliardi di dollari in un territorio audace e inesplorato, caratterizzato da dinosauri mai visti, azione vertiginosa e nuovi sorprendenti effetti visivi.

Il film presenta i nuovi membri del cast: DeWanda Wise, il candidato agli Emmy Mamoudou Athie, Dichen Lachman , Scott Haze e Campbell Scott. Il ritorno del Cast include BD Wong nei panni del dottor Henry Wu, Justice Smith nei panni di Franklin Webb, Daniella Pineda nei panni della dottoressa Zia Rodriguez e Omar Sy nei panni di Barry Sembenè.