Jurassic World - Il dominio, la differenza con Jurassic Park per Sam Neill

In termini di azione, qual è la differenza tra Jurassic World - Il dominio e l'originale Jurassic Park? Ne parla uno che ne sa, cioè Sam Neill alias il dr. Grant.

Dal 2 giugno nei cinema italiani arriverà Jurassic World - Il dominio, l'atto finale della nuova trilogia di Jurassic Park, dove il cast recente (Chris Pratt, Bryce Dallas Howard) interagisce col trio storico del prototipo di Steven Spielberg, cioè Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldlblum. Ma com'è cambiato il cinema dei blockbuster dal lontanissimo 1993 al 2022? Proprio Neill ha espresso un suo parere, discutendone col Sunday Times. Leggi anche Jurassic World Il Dominio: l'incontro tra due generazioni e il ricordo del primo epico film della saga

Jurassic World - Il dominio, un'azione impensabile in Jurassic Park, secondo Sam Neill

Sam Neill torna in Jurassic World - Il dominio a interpretare il dottor Alan Grant, una delle star dell'originale Jurassic Park di Steven Spielberg. La saga è sempre stata all'insegna della suspense e dell'azione, ma in quasi trent'anni il concetto stesso di "blockbuster action" si è modificato, secondo Neill alzando drasticamente la posta in gioco. La sintesi dell'attore è una buona fotografia dell'approccio verso questo tipo di prodotto cinematografico oggigiorno.

Non ho mai visto azione a questi livelli. Il pubblico di trent'anni fa non avrebbe trovato accettabile questo ritmo. Il risultato è che in questo film c'è azione dal momento in cui le luci in sala si spengono, anche se naturalmente c'è qualche momento tranquillo.