Jurassic World - Il dominio, i dinosauri invadono il mondo intero nel nuovo backstage

News Cinema

In un nuovo backstage di Jurassic World - Il dominio, i dinosauri hanno invaso il mondo... e due generazioni di attori uniscono le loro forze per risolvere la situazione...

Il 2 giugno si abbatterà anche sui cinema italiani Jurassic World - Il dominio, terzo capitolo della trilogia reboot di Jurassic Park: arriva oggi una nuova featurette, nella quale possiamo toccare ancora con mano le conseguenze della fuga dei dinosauri nel mondo intero. Nel backstage gli autori e il cast, che comprende presenze vecchie e nuove della lunga saga, ci spiegano cosa possiamo aspettarci da questo gran finale... Leggi anche Jurassic World Il Dominio: l'incontro tra due generazioni e il ricordo del primo epico film della saga Jurassic World: Il Dominio: Video Speciale: A Look Inside Featurette - HD

Jurassic World - Il dominio, la trama del gran finale