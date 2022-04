Jurassic World Il Dominio: l'incontro tra due generazioni e il ricordo del primo epico film della saga

News Cinema

Mancano poco meno di due mesi all'uscita nei cinema italiani di Jurassic World Il Dominio, in arrivo il 2 giugno prossimo sui nostri schermi. Inganniamo l'attesa con un nuovo video speciale e il poster italiano ufficiale del film.

Arriverà nei cinema italiani il 2 giugno prossimo Jurassic World Il Dominio, atteso capitolo conclusivo della nuova trilogia Giurassica. Come già ben sappiamo, nel film diretto ancora una volta da Colin Trevorrow, assisteremo per la prima volta all'incontro di due generazioni protagoniste della saga: Chris Pratt e Bryce Dallas Howard saranno affiancati dalla vincitrice dell'Oscar Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam Neill.

In questo nuovo video speciale intitolato "Legacy", ovvero lascito o eredità, gli attori tornano con la mente al primo storico film della saga, il Jurassic Park diretto da Steven Spielberg quasi 30 anni fa.



Jurassic World: Il Dominio: Video Speciale: Legacy Featurette - HD

Jurassic World Il Dominio: la trama ufficiale, il cast e il trailer italiano del film

Il film si svolge quattro anni dopo la distruzione di Isla Nublar. I dinosauri ora vivono e cacciano insieme agli umani in tutto il mondo. Questo equilibrio fragile rimodellerà il futuro e determinerà, una volta per tutte, se gli esseri umani rimarranno i predatori dominanti su un pianeta che ora condividono con le creature più temibili della storia.



Jurassic World - Il Dominio, di Universal Pictures e Amblin Entertainment, spinge il franchise da oltre 5 miliardi di dollari in un territorio audace e inesplorato, caratterizzato da dinosauri mai visti, azione vertiginosa e nuovi sorprendenti effetti visivi.



Il film presenta i nuovi membri del cast: DeWanda Wise, il candidato agli Emmy Mamoudou Athie, Dichen Lachman, Scott Haze e Campbell Scott. Il ritorno del Cast include BD Wong nei panni del dottor Henry Wu, Justice Smith nei panni di Franklin Webb, Daniella Pineda nei panni della dottoressa Zia Rodriguez e Omar Sy nei panni di Barry Sembenè.

Jurassic World: Il Dominio: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Jurassic World Il Dominio: il nuovo poster italiano ufficiale del film