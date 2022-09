Jurassic World e Jurassic Park, la saga non finirà mai, secondo Colin Trevorrow

News Cinema

Jurassic World Dominion potrà pure aver chiuso la saga di Jurassic Park, ma il regista Colin Trevorrow non l'aveva mai pensato come un sipario totale. La porta ai prosiegui è aperta, perché...

Dopo l'uscita di Jurassic World - Il dominio, che ha raccolto quasi 1 miliardo di dollari al boxoffice mondiale, la saga di Jurassic Park è stata considerata chiusa, con questo sesto capitolo, il terzo della nuova trilogia. Quanti di noi ci credono? È possibile che una major come la Universal possa ignorare un marchio così lucrativo? In questo non crede affatto il regista di Dominion, Colin Trevorrow, che in un'intervista con Empire Magazine non esclude nulla, anzi... aveva lavorato proprio per non chiudere porte, a quanto pare! Leggi anche Jurassic World: Il dominio, una clip esclusiva svela i segreti di Beta

Colin Trevorrow su Jurassic Park: "È finita un'era, non la saga!"

Chiacchierando con Empire Magazine, il regista Colin Trevorrow ha illustrato i 14 minuti aggiuntivi nell'edizione digitale fisica dell'ultimo Jurassic World - Il dominio, con ulteriori scene dedicate a personaggi "minori" come Kayla Watts (DeWanda Wise), Ramsay Cole (Mamoudou Athie) e Soyona Santos (Dichen Lachman). Minuti sufficienti a rendere questi i prossimi protagonisti di una nuova saga? Trevorrow non lo sa, ma per lui il punto non è quello. Ce lo spiega:

Ho di proposito fatto qualcosa di diverso dagli altri film, per cambiare il DNA della saga. I film precedenti raccontavano di dinosauri. Questa è una storia su personaggi in un mondo in cui coesistono con i dinosauri. Il franchise doveva evolversi, e teoricamente non potrebbe, perché quanti "Jurassic Park" potrebbero esistere? Se dobbiamo andare avanti, mi sono detto, dobbiamo capire come raccontare storie in un mondo con i dinosauri, invece di trovare una nuova scusa per andare in un'isola! [...]

Non sapevo che Il dominio fosse la fine della saga finché non ho visto il lancio del marketing. Sono bravi nel loro lavoro, ma per me sarebbero stati più chiari se avessero detto: "La fine di un'era", non la fine di tutto. Perché al di là di considerazioni ciniche - ovviamente ci vogliono fare soldi, Jurassic World parlava di quello - ogni giorno nasce un nuovo fan dei dinosauri. Ragazzini e ragazzine si meritano questi film, chi fa cinema oggi è cresciuto con queste storie, come Peter Pan e il Mago di Oz è un mondo in cui ciclicamente torniamo.