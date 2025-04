Jumanji 4, Jack Black è incerto sul ritorno: "È stato un viaggio fantastico"

News Cinema

Jack Black è stato pungolato sul suo ritorno nella giungla di Jumanji, ma il suo aggiornamento non è esattamente ottimista.

Sono trascorsi diversi anni dalla prima volta che Jack Black si è inoltrato nella giungla insidiosa di Jumanji: era il 2017 e insieme ad un cast composto da Dwayne Johnson, Kevin Hart e Karen Gillan guidava una nuova avventura in Jumanji: Benvenuti nella giungla. E, stando alle recenti dichiarazioni dell’attore, il suo tempo è scaduto nella giungla. Dopo il sequel del 2019 Jumanji: The Next Level, il pubblico ha atteso con pazienza un ulteriore capitolo che potrebbe non realizzarsi mai.

Jumanji 4, Jack Black offre un aggiornamento poco speranzoso sulla produzione: “Ci crederò quando sarò sul set”

Gli aggiornamenti relativi a Jumanji 4 sono stati alquanto scarsi negli ultimi tempi, ma verso la fine del 2024 è stata già pianificata la data d’uscita del quarto film, inserita nel calendario per dicembre 2026. Da allora, però, nessun passo in avanti e tutto lascerebbe pensare che la produzione sia incappata in qualche ostacolo. Le parole di Jack Black non hanno poi alimentato la speranza. In un’intervista con Deadline, è stato chiesto all’attore del suo ritorno nel franchise e la risposta fornita è intrisa di speranza ma anche incertezza: “Beh, vedremo. Spero di sì”. Gli è stato poi chiesto se avessero avviato le riprese: “No, no. E non ci credo. Ci crederò quando arriverò sul set”.

A quel punto gli è stato chiesto se conoscesse la tempistica di produzione di Jumanji 4, ma anche in quel caso Jack Black ha scrollato le spalle e ribadendo che sta vivendo ogni progetto come se fosse l’ultimo: “La mia sensazione è sempre la stessa, come se avessi già fatto il mio ultimo film. Sono abbastanza sicuro di aver finito, di essere ad un passo dalla pensione. Vi farò sapere se qualcuno dovesse riportarmi in pista, ma è stato un viaggio fantastico”, ha aggiunto. Non è la prima volta che Jack Black affronta il suo ritiro dalla recitazione, ma si è sempre smentito aggiungendo un progetto dopo l’altro alla sua filmografia. Cosa ne sarà, quindi, di Jumanji 4?