Joker 2 si assicura un budget stellare mentre la Warner taglia i costi

Joker 2, o Joker: Folie à Deux potrà contare su un budget astronomico. Nessun problema per la Warner, che punta sul cinecomic con Joaquin Phoenix e Lady Gaga mentre riduce altrove i costi.

Ormai arriva quasi quotidianamente una notizia su Joker 2, che però non invaderà le sale prima del 4 ottobre del 2024, e quindi sembra difficile che la Warner Bros. riuscirà a mantenere questo ritmo. In ogni modo, dopo il titolo, i primi dettagli sulla trama e la presenza, nei panni di Harley Quinn, di Lady Gaga, trapelano informazioni sul budget del film, che è a dir poco stellare.

Quanto dovrebbe costare Joker 2

Variety ci informa che Joker: Folie à Deux costerà più del doppio di Joker, per cui è stata stanziata una cifra compresa fra i 55 e i 70 milioni di dollari. Il sequel del cinecomic con Joaquin Phoenix che si è portato a casa due Oscar avrà un budget di ben 150 milioni di dollari. Sempre Variety scrive che questa cifra astronomica servirà per il salario di Phoenix e del regista e sceneggiatore Todd Phillips, ma di certo anche Lady Gaga pretenderà un bel gruzzoletto. Inoltre, essendo il film un musical, ci saranno numeri di ballo che richiederanno coreografie complesse e favolose scenografie. Insomma, visto che la posta in gioco è alta, tanto vale investire il più possibile. Inoltre è meglio per la Warner coccolarci con una simile news in giorni in cui siamo ancora molto dispiaciuti per la cancellazione di Batgirl. E che dire di The Flash? Il "buon" Ezra Miller sta mettendo il cinecomic in pericolo di vita, e allora a qualcosa bisognerà pur aggrapparsi.

Vincitore dunque di due Academy Award (per il miglior attore protagonista e la migliore colonna sonora), Joker ha incassato in tutto il mondo circa 1 miliardo di dollari. Il film è piaciuto molto al pubblico, che si riverserà ancora più numeroso in sala per godersi il seguito. Ciò significa forse che Joker 2 raddoppierà il guadagno del primo film? Non ci sentiamo di escluderlo. Mentre ci pensiamo e ci pensate, riguardiamoci il trailer di Joker.