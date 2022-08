Joker 2: Lady Gaga sarà Harley Quinn e lo annuncia con un teaser del film

News Cinema

Con un teaser condiviso su Twitter Lady Gaga conferma la sua presenza in Joker: Folie à Deux, sequel di Joker nel quale interpreterà Harley Quinn, la fidanzata di Joker.

Arriva finalmente la conferma che Lady Gaga sarà Harley Quinn in Joker 2. Dopo l'annuncio della data di uscita del cinecomic, prevista per il 4 ottobre del 2024, giorno del quinto anniversario del film di Todd Phillips, la Warner Bros. lascia che la popstar riveli al mondo intero, attraverso Twitter, di aver accettato la parte di coprotagonista nel seguito di Joker, il cui titolo ufficiale è Joker: Folie à deux.

Il post di Lady Gaga con il teaser di Joker 2

Lady Gaga, che è al suo terzo ruolo cinematografico di rilievo (dopo A Star is Born e House of Gucci), ha condiviso su Twitter un teaser di Joker 2 nel quale appaiono le sagome di Arthur Fleck alias Joker e di Harley Quinn. Guardando quest'ultima, si nota una leggera somiglianza con la cantante. Sul post si legge anche il cognome Gaga, mentre la musica che lo accompagna è "Cheek to Cheek", celeberrimo brano scritto da Irving Berlin per il film con Fred Astaire e Ginger Rogers Cappello a Cilindro. Nel musical Astaire lo cantava alla leggiadra Ginger mentre ballavano. Anche Lady Gaga lo ha cantato, duettando con Tony Bennett.

Si è cominciato a parlare di una possibile presenza di Lady Gaga in Joker: Folie à deux nel mese di giugno, quando il sequel è stato confermato e Todd Phillips ha condiviso un post nel quale si vedevano la copertina della sceneggiatura con il titolo del film e un'immagine di Joaquin Phoenix che leggeva il copione. Soltanto ieri, invece, sono trapelati alcuni dettagli sulla trama del film, che si svolgerebbe quasi interamente nell'ospedale psichiatrico Arkham, che sappiamo essere il luogo in cui è nato l'amore fra Joker e Harley Quinn.

Inutile dire che a questo punto siamo curiosissimi di scoprire gli outfit di Lady Gaga e di vedere lei e Joaquin Phoenix, che comunque ha cantato magnificamente in Quando l'amore brucia l’anima - Walk the Line (nella parte di Johnny Cash), danzare e intonare una serie di brani. Chi li scriverà? Quanti saranno? Purtroppo non ne abbiamo idea, ma siccome Joker 2 è un musical, confidiamo in un buon numero di performance canore.

Un'ultima cosa. Non è casuale che la Warner. abbia scelto di ufficializzare proprio oggi la presenza di Lady Gaga in Joker: Folie à deux. In questi giorni, infatti, la major non gode di grandissima popolarità, viste le crescenti proteste per la cancellazione ex abrupto di Batgirl a film ultimato.

