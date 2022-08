Johnny Depp sarà di nuovo Grindelwald nella saga di Animali Fantastici? Risponde Mads Mikkelsen

News Cinema

Mads Mikkelsen, che ha interpretato, in Animali Fantastici 3, Gellert Grindelwald, parla del futuro del personaggio e ammette che come Johnny Depp non c’è veramente nessuno.

Ora che ha vinto la causa contro Amber Heard e la sua immagine è stata riabilitata, Johnny Depp può finalmente concentrarsi sul lavoro. Al momento l'attore si trova sul set di Jeanne du Barry di Maiwenn, nel quale è il Re di Francia Luigi XV, e sta pensando anche alla sua nuova regia, che sarà un film sul pittore Modigliani. Ma c'è dell’altro, e questo altro potrebbe avere a che fare con una saga che il nostro ha dovuto a malincuore lasciare: quella di Animali Fantastici, nella quale interpretava il perfido Gellert Grindelwald.

A chi andrà in futuro la parte di Gellert Grindelwald?

Come sappiamo, quando Depp è stato licenziato dalla serie prequel di Harry Potter, il suo ruolo è andato a Mads Mikkelsen, che, durante un'intervista a Deadline, ha spiegato che il suo legame con il fortunato franchise potrebbe rompersi proprio per un ritorno di Johnny.

Mentre era al Sarajevo Film Festival, pronto a ricevere l'Honorary Heart of Sarajevo Award for per il suo contributo all'arte cinematografica, Mads Mikkelsen ha raccontato innanzitutto di quando gli è stata affidata la parte di Grindelwald in Animali Fantastici - I Segreti di Silente e di cosa ha provato. Ha detto di essersi sentito inadeguato e spaventato perché uno come Johnny Depp non si può sostituire così facilmente:

Non potevo imitarlo, non potevo limitarmi a copiarlo perché ha una personalità fortissima, e quindi sarebbe stato un suicidio creativo. Così ci siamo dovuti inventare qualcosa di diverso, qualcosa che mi potesse appartenere, e gettare un ponte fra lui e me. Mi sentivo spaventato. I suoi fan erano molto molto dolci, ma anche piuttosto ostinati. Ho cercato di interagire poco con loro, ma posso capire perché avessero il cuore spezzato.

La parte importante dell'intervista a Mads Mikkelsen è però quella in cui l'attore danese ha parlato del futuro del ruolo. Ecco la sua dichiarazione:

Ovviamente adesso le cose sono cambiate, lui ha vinto la causa, quindi vediamo se tornerà. Potrebbe. Sono un grande fan di Johnny. Penso sia un attore straordinario, credo che abbia fatto un lavoro fantastico.

Mads Mikkelsen, che in fondo non rivela molto, ha ragione: Depp è stato favoloso nei panni di Gellert Grindelwald. Ci viene da dire, tuttavia, che se adesso il ruolo andasse di nuovo a lui, il pubblico potrebbe restare confuso, magari gli spettatori più piccini. Non sappiamo bene cosa accadrà ora a Johnny, estromesso anche dalla saga di Pirati dei Caraibi. Lui, comunque, ha la sua seconda regia a cui pensare, ed è un impegno non da poco, anche perché non bisogna deludere il produttore Al Pacino. Il primo film diretto da Depp era Il coraggioso, nel quale recitava con Marlon Brando e che non ebbe il successo sperato.