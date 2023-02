Joe Pesci compie 80 anni: celebriamone l'icona con i suoi migliori film in streaming

News Cinema

Il grande caratterista premio Oscar non deve la sua fama soltanto ai film girati con Martin Scorsese: i film in streaming qui sotto lo dimostrano.

Compie oggi 80 anni Joe Pesci, molto probabilmente il più grande caratterista del cinema americano contemporaneo. Se Martin Scorsese l’ha reso un’icona con i ruoli da gangster che gli ha affidato nel corso dei decenni - i cinque film in streaming selezionati non contengono Casinò 91995) che merita comunque di essere assolutamente citato - allo stesso modo l’attore nato nel New Jersey ha saputo costruirsi una carriera “alternativa” dentro gli schemi della commedia che ha dimostrato la sua versatilità. Senza altro indugio vi lasciamo dunque al meglio della filmografia di un attore inimitabile. Buona lettura.

Cinque film in streaming interpretati dall’icona Joe Pesci

Toro scatenato

Quei bravi ragazzi

Mamma, ho perso l’aereo

Mio cugino Vincenzo

The Irishman

Toro scatenato (1980)

Toro scatenato: Il trailer del film di Martin Scorsese

Grazie alla prima collaborazione con Martin Scorsese e il primo ruolo di rilievo arriva immediatamente la nomination all’Oscar come miglior attore non protagonista. Nel ruolo del fratello/manager di Robert De Niro Pesci offre una prova umanissima e sofferta. Mitica la scena in cui il protagonista lo sfida a prenderlo a pugni fino a ferirlo vistosamente. Toro scatenato è il capolavoro espressionista di Scorsese, un biopic epocale che reinventa l’uso del bianco e nero. I titoli di testa sono da leggenda, così come il montaggio di Thelma Schoonmaker. Disponibile su Apple Itunes.

Quei bravi ragazzi (1990)

Quei bravi ragazzi: Clip della versione rimasterizzata (1)

Oscar come non protagonista strameritato per un ruolo terrificante, viscerale, sfrontato. Joe Pesci è il cuore nero e sanguinario di Quei bravi ragazzi, film con cui Scorsese rivoluziona la storia del cinema gangster. Dall’inizio parossistico agli sguardi in macchina di Ray Liotta, un film costruito con uno stile senza precedenti. Lorraine Bracco e Paul Sorvino, insieme ovviamente a Robert De Niro, per comporre un cast magistrale. Epopea mafiosa che sprizza grande cinema da ogni inquadratura. Leone d’Argento per la migliore regia a Venezia. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, NOW.

Mamma, ho perso l’aereo (1990)

Mamma, ho perso l'aereo: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film

Nel ruolo del pasticcione ladro che si scontra col funambolico protagonista Macaulay Culkin, Pesci e il collega Daniel Stern compongono un trio da cartoon che rendono Mamma, ho perso l’aereo ancor più scatenato e originale. Chris Columbus e John Hughes alla produzione creano un successo clamoroso, che fa entrare attori e film nella storia del cinema comico. Commedia per famiglia con un pizzico di commento sociale e un sottofondo drammatico molto efficace. Film di culto anche grazie a Pesci. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

Mio cugino Vincenzo (1992)

Nel ruolo dell’avvocato scalcinato, pasticcione ma assolutamente vitale Joe Pesci regala il meglio del suo talento comico, istrionico e insieme raffinato. Mio cugino Vincenzo è una commedia di Jonathan Lynn che prende in giro l’America bigotta delle regioni più rurali. Accanto allo scatenato protagonista una Marisa Tomei clamorosa, che vince l’Oscar come miglior attrice non protagonista. Cinema di genere ideato e realizzato con verve, attenzione ai particolari e gusto per il divertimento. Disponibile su Rakuten TV, CHILI, Google Play, Apple Itunes, Amazon Prime Video, Disney +.

The Irishman (2019)

The Irishman: Il Trailer Finale Italiano del Film - HD

Ancora Scorsese e De Niro richiamano Pesci dal ritiro a circa dieci anni dal suo ultimo film per realizzare questa nuova parabola criminale che è soprattutto una riflessione malinconica e divertita sul genere stesso. The Irishman è un film sul tempo che passa, sui cambiamenti della società ma anche del cinema. Nel cast anche un Al Pacino straordinario nel ruolo di Jimmy Hoffa. Per Pesci il risultato è una terza candidatura all’Oscar, segno tangibile che il talento è ancora quello intatto degli anni migliori. Attore inimitabile…Disponibile su Netflix.