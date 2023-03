Jeremy Renner condivide il dolce biglietto di auguri di suo nipote

News Cinema

Jeremy Renner, ancora per molto tempo convalescente dopo l'incidente traumatico di gennaio, ha condiviso sui social un biglietto di pronta guarigione del suo nipotino.

La strada per Jeremy Renner è ancora in salita: trenta ossa rotte per un uomo di cinquantadue anni non sono una passeggiata nemmeno per Hawkeye del Marvel Cinematic Universe. L'attore ha però voluto condividere in una storia di Instagram un aspetto che sta valorizzando di questo difficile periodo, dopo l'incidente del 1°gennaio: l'amore dei fan ma soprattutto della sua famiglia. In questo caso parliamo di un simpatico biglietto di pronta guarigione, mandato allo zio dal suo nipotino Auggie. Quest'ultimo è - naturalmente - un fan degli Avengers... Leggi anche Mayor of Kingstown: Che impatto avrà sulla serie l'infortunio di Jeremy Renner? Parla il creatore

Jeremy Renner e gli auguri di suo nipote, fan di Occhio di Falco

Dopo due stagioni di Mayor of Kingstown su Paramount+ e Hawkeye su Disney+, serie dedicata al suo Occhio di Falco del Marvel Cinematic Universe, ora Jeremy Renner è in riposo forzato: schiacciato da uno spazzaneve il 1° gennaio, l'attore sta affrontando una lunga e dolorosa riabilitazione, perciò ogni messaggio di sostegno dai fan o dalla sua famiglia è accolto con calore. Uno degli ultimi arriva dal suo nipotino Auggie, che gli ha scritto a mano:

Sono molto fortunato perché mio zio è Occhio di Falco (che è 1 degli Avengers). Io sono anche molto fortunato che mio zio sia vivo dopo il suo incidente.

Renner ha solo chiosato con "Ti voglio bene ometto, Dio ti benedica Auggie". Tuttora non sappiamo quanto tempo sarà necessario a Renner per riprendersi, ammesso che riesca a riprendersi del tutto da un trauma che, è bene ricordarlo, non gli è costato la vita per puro miracolo. Jeremy sarà di nuovo in grado di affrontare ruoli molto fisici come quello di Clint Barton alias Occhio di Falco? Kevin Feige dei Marvel Studios ha comunque dimostrato di recente, com'è successo per Black Panther: Wakanda Forever, di non credere al recasting di personaggi amati dal pubblico, nel rispetto degli attori. Nonostante l'ambiente in cui lavora sia spesso spietato, Renner si può concentrare sulla sua salute. Nel frattempo i fan potranno avere ad aprile una dose del loro beniamino con lo show Rennervations su Disney+ (dal quale viene la bizzarra immagine di quest'articolo), naturalmente registrato prima dell'incidente.