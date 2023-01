Mayor of Kingstown: Che impatto avrà sulla serie l'infortunio di Jeremy Renner? Parla il creatore

News Serie TV

Lo sceneggiatore e attore della serie di Paramount+ Hugh Dillon ha parlato del futuro dello show in seguito all'incidente nel quale è rimasto coinvolto Jeremy Renner: "Faremo qualsiasi cosa possa essere d'aiuto".

Non solo Clint Barton/Occhio di Falco nell'universo Marvel. Jeremy Renner negli ultimi tempi si è fatto apprezzare anche nel ruolo di Mike McLusky in Mayor of Kingstown, la serie originale di Paramount+ creata dall'ideatore di Yellowstone Taylor Sheridan insieme a Hugh Dillon. Negli Stati Uniti, il drama è appena tornato su Paramount+ con la seconda stagione (in Italia vedremo i nuovi episodi prossimamente sulla stessa piattaforma) e, giustamente, ci si chiede se e come possa proseguire in seguito al grave infortunio subito dall'attore protagonista. Intervistato da Deadline, Hugh Dillon ha parlato del futuro di Mayor of Kingstown e si è detto disposto a fare "qualsiasi cosa" per andare incontro alle necessità di Jeremy Renner.

Mayor of Kingstown: Ci sarà una terza stagione?

Mayor of Kingstown non è stata ancora rinnovata ufficialmente per una terza stagione, ma Dillon ha tenuto a precisare che lui e Taylor Sheridan hanno già idee per "più stagioni" e che c'è già un'idea di calendario di produzione, in caso arrivasse il rinnovo. "Se tutto andasse secondo i piani con Paramount+ e il resto, penso che inizieremmo ad agosto, settembre, forse la pre-produzione in estate", ha dichiarato il co-creatore. Impossibile non considerare, tuttavia, che i tempi per la guarigione di Renner sono piuttosto lunghi.

L'infortunio di Jeremy Renner

Renner, lo ricordiamo, è rimasto coinvolto a inizio gennaio in un incidente mentre spalava la neve in eccesso nei pressi di casa sua, in Nevada, e da allora ha subito due delicati interventi chirurgici. Secondo le ultime indiscrezioni, l'attore potrebbe non tornare più a camminare correttamente o addirittura perdere una gamba. Per il momento continua a combattere dal letto di ospedale, ma sappiamo che la strada per la guarigione completa è assai ardua.

A proposito dell'infortunio, Dillon ha detto che lo stesso Renner gli ha mandato un video dall'ospedale e ha aggiunto di essere disposto a venirgli incontro, se ce ne fosse bisogno. "Lui è molto divertente. Penso al suo mondo e sono felici che sia circondato dalla sua famiglia. Faremo qualsiasi cosa possa essere d'aiuto. Questa è cosa più importante. Lui è come una famiglia per noi", ha concluso.