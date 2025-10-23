Jeremy Allen White: "La grande bellezza è l'unico film che ho visto due volte di seguito al cinema"

News Cinema

L'attore di Shameless e The Bear, di cui possiamo vedere l'ultima performance in Springsteen: Liberami dal nulla, attualmente al cinema, spiega quanto lo abbia folgorato la visione de La grande bellezza di Paolo Sorrentino.

Si sta avviando alla conclusione il tour promozionale di Springsteen: Liberami dal nulla che da questo weekend sarà nei cinema di tutto il mondo. Gli ultimi video realizzati con il cast del film stanno comparendo online, tra cui anche l'intervista di Comingsoon.it al protagonista Jeremy Allen White e allo sceneggiatore e regista Scott Cooper che ha avuto luogo in un hotel di Roma. Come sappiamo, l'attore di Shameless e The Bear ha avuto un consistente fardello da portare sulle spalle. La sua interpretazione di Bruce Springsteen, in un periodo cruciale della sua vita, è stata particolarmente apprezzata dal Boss in persona che ha seguito la lavorazione del film fin dall'inizio. Ma ciò di cui veniamo a conoscenza ora, è l'amore che Jeremy Allen White ha per un film italiano.

Le parole di Jeremy Allen White sul film di Paolo Sorrentino

Durante un'intervista appena pubblicata sul profilo di Letterboxd, il cui trademark è chiedere alle star del cinema quali siano i quattro film del cuore che hanno avuto un impatto su di loro, Jeremy Allen White risponde includendo nella sua personale lista La grande bellezza. Qui sotto le parole dell'attore sul film del 2013 di Paolo Sorrentino, vincitore del premio Oscar come Miglior Film Straniero:

La grande bellezza di Paolo Sorrentino è l'unico film per cui, dopo essere sono uscito dalla sala, sono tornato alla cassa e ho chiesto quando fosse la proiezione successiva. Ho comprato il biglietto, ho fatto una passeggiata di 45 minuti e sono tornato al cinema per vederlo. È bellissimo, a volte divertente, imponente, strano. Mi ha fatto pensare diversamente alla mia vita e a quanto i film di alto livello possano fare per te.

Qui sotto il video con l'intervista a Jeremy Allen White, il quale, oltre a La grande bellezza, include tra i suoi quattro film preferiti anche Cantando sotto la pioggia (1952), La storia fantastica (1987) e Quei bravi ragazzi (1990).

