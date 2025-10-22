Springsteen - Liberami dal nulla, video intervista a Jeremy Allen White e Scott Cooper: "È un film su un uomo in difficoltà"

Interviste Cinema

Il protagonista Jeremy Allen White e il regista Scott Cooper raccontano il Bruce Springsteen dei primi anni '80: "È una persona che deve affrontare i traumi del passato, prima di diventare uno dei più grandi di sempre".

Non un biopic tradizionale (per fortuna) che ripercorre tappe e successi di una leggenda del rock, ma un racconto intimo, circoscritto a un breve periodo dei primi anni ’80. Springsteen: Liberami dal nulla arriva al cinema per toccare corde emotive diverse, a prescindere dal grado di devozione nei confrinti del Boss. Ed è così che Bruce Springsteen aveva sempre immaginato un film su di su di sé: essenziale, introspettivo, autentico. A interpretarlo Jeremy Allen White, l’attore in ascesa che è cresciuto con il suo pubblico nella longeva serie Shameless ed è sbocciato con l'altra serie fenomeno The Bear.

Il film ripercorre il periodo in cui Springsteen registrò "Nebraska", l’album del 1982 che segnò un momento di svolta nella sua carriera e nella sua vita personale. All’epoca, il musicista era già noto ma non ancora la superstar mondiale che sarebbe diventato con "Born in the U.S.A." due anni più tardi. Liberami dal nulla esplora il conflitto interiore di un artista diviso tra la crescita professionale e i fantasmi del passato. Registrato in modo spartano, su un quattro piste nella sua casa del New Jersey, "Nebraska" rimane una delle opere più intime e potenti del cantautore americano.

Il tour europeo di presentazione di Springsteen: Liberami dal nulla, al cinema dal 23 ottobre con The Walt Disney Company Italia, ha fatto tappa anche a Roma dove il Jeremy Allen White è stato affiancato dal regista e sceneggiatore Scott Cooper. Qui sotto la nostra intervista con entrambi.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/springsteen-liberami-dal-nulla/67010/video/?vid=48191" title="Springsteen: Liberami dal Nulla: La nostra video intervista a Jeremy Allen White e al regista del Film Scott Cooper - HD">Springsteen: Liberami dal Nulla: La nostra video intervista a Jeremy Allen White e al regista del Film Scott Cooper - HD</a>

Liberami dal nulla: cast e crew del film su Bruce Springsteen

Springsteen: Liberami dal Nulla, prodotto dai 20th Century Studios, è ispirato all’omonimo libro di Warren Zanes. Oltre a Jeremy Allen White, il cast è arricchito dalla presenza di Jeremy Strong interpreta Jon Landau (il leggendario manager e amico di Springsteen), Paul Walter Hauser è Mike Batlan (tecnico delle chitarre del musicista), Odessa Young veste i panni di Faye (con cui Bruce ha una relazione), Stephen Graham interpreta Doug (il padre del cantante), Gaby Hoffmann è Adele (la madre), mentre David Krumholtz dà volto ad Al Teller (dirigente della Columbia Records).